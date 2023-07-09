疫情 爆發之前幾年，附近鄰居一對慈眉善目、八十歲左右的白人老夫婦，是步道 上的常客，他們總是手牽著手雙進雙出，令人稱羨。

過去每見到他們倆肩並肩攜手同行而來，或見他們的背影漸行漸遠時，我常不禁莞爾，心想這呈現在眼前的，不就是一幅「執子之手，與子偕老」的幸福溫馨畫面嗎？

老太太十分風趣健談，一次打開話匣子提到他們的姻緣，她滔滔不絕地說他們倆曾經是高中同學，年輕時雙方僅維持普通朋友的關係，高中畢業後便各奔前程，從此失去聯絡。

十多年前在一次高中同學會上，他們倆被安排坐同一餐桌，經過漫長半世紀的時光流逝後，同學會的偶然相聚，竟意外地帶來了一見如故、同感相知恨晚的興奮。

在重逢又重新認識彼此後，他們決定要把握當下，不再虛擲光陰。過去他們皆曾經有過一段不幸的婚姻，如今巧在獨身後再度相逢，彷彿冥冥中註定他們終將結伴彌補那失去的歲月。從此有知己相偕餘生，他們除了感恩，更是對彼此珍惜有加，老同學們都為他們在遲暮之年的人生旅途上，尋獲生命的第二春而感到喜悅。

在疫情嚴峻期間，鄰居之間少有外出或見面的，直到一年多前新冠趨緩後，我才再度見到兩位老人在步道上同行；但見老先生微躬著身軀，由老太太攙扶著蹣跚而行，我不禁納悶老先生可是病了？經老太太告知，原來老先生患有輕度失智 症，這三年來病情更是每況愈下。

又有一陣子不見他們夫婦身影了，一日只見老太太獨自一人手拄著拐杖緩慢步行，我上前招呼她後，問老先生可好？她深深嘆了口氣，憂心忡忡地說：「不好，老伴失智的症狀愈來愈嚴重。」為了照顧老伴，她硬撐著自己日漸衰弱的身體，面臨更多的是僅由自己承擔的精神痛苦，她有不勝負荷的無力感。

幾個月後，在路口見老太太顯得極為憔悴，她沮喪地說，醫生告訴她，失智症有可能伴隨病人二十年的時間，但生命力又異常頑強的老先生，幾經大病考驗卻是無恙。老先生需要的是長期照護以維持基本的生活需求，她已經自顧不暇且無能為力照顧他了，因此不得不將他送去安養院，在那裡他才可以得到適當的照護。

老太太過去幾年來以患病的老伴為中心，幾乎沒有自己的生活與樂趣。她感傷地說，她有時甚至暗自思忖，老伴如果生命力稍弱一點，會不會對自己和家庭都反而是一種解脫？