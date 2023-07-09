終於在行李轉盤上尋得了最後一件行李後，我們全家一行八人再次圍成一圈，自拍了一張團體照，為過去九天的郵輪 之旅畫下完美句號。

回想自去年春天，女兒定下了全家兩老、兩小、四個中年人，搭乘阿拉斯加郵輪之旅，除了我以外，大家都興奮異常。而我已經退休多年，雖然沒什麼病痛，但自知體力大不如前，十分擔心自己會拖累大家，不過最後我還是不忍壞了家人的興致，答應同行，才有了這次郵輪之旅初體驗。

這次的郵輪之旅在一年多的期盼之中、數個月的準備之後終於成行，雖然我們在船上的時間只有七天，但為了不耽誤行程，前一天中午我們就搭飛機到溫哥華，在旅館休息一晚後，第二天早上再坐計程車前往郵輪港口準備登船。在下船當天，我們一大早匆匆吃了簡單的早餐，拿著輕便的隨身背包下船，乘坐巴士前往機場，先自郵輪儲藏部門領取行李，再連轉兩次班機打道回府。這旅程的最後一天，從早上六點起床、半夜十二點到家，可以說是十分漫長的一天。

除了郵輪旅程前後兩天的旅途勞頓，對年長者體力的一大考驗，其實在郵輪上來去餐廳、參加各種活動，還有在停靠的港口參加的許多短途旅行，也都得走許多路，和平時在家安逸的生活大不相同。

平常我在家，除了自己料理三餐，還會照料前後庭院，和屋內的大小清掃事務，算是停不下來的勞動一族。在家的每一天，我早晚都會看著時間，分別運動數十分鐘，鍛鍊全身上下的肌肉 ；可是上了郵輪，住在生活空間有限的船艙內，又不想跑去健身 房運動，雖然是有陽台的船艙，但是外面有風又冷，一連好幾天，我都只能稍稍活動一下，沒有真正達到有氧運動的效果，以至於總是覺得累，比平時來得虛弱。

對我和外子而言，享受郵輪之旅除了要接受體力上的挑戰之外，我們還真需要改變心態，用一種開放和輕鬆的心情面對生活，然而這對我和外子而言，還真不容易適應呢！

算算我們這次的阿拉斯加七天郵輪之旅，除了船艙基本費用加上飲料、小費和網路套餐，還有在不同港口的短途旅行計畫、餐飲、購買紀念品和鄰居好友的禮品，再加上來去的飛機票和旅館費用，以及為了旅程添購的衣物用品等等，平均每個人差不多也要花上五千美元，對於平日省吃儉用的我和外子，感覺好像是被扒了一層皮。

然而在這九天旅程中，全家老小難得同進同出，同吃同住，歡聚一堂，其樂融融。在大自然的壯麗景色之中，觀賞許多從未親眼看到過的野生動物，深深感覺到造物主的奇妙和偉大，更寶貴的是，平時和我們略顯生疏的小外孫，在旅途之中也開始和我們熟絡了起來，老小之間難得有了更好的溝通，他們笑臉上的每一個表情，童言童語的清脆響亮，都將永遠深深地印刻在我們兩老心中。

總而言之，我想這次旅遊應該是我們一生最美好回憶，絕對是雙倍值回票價的。