我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

郵輪之旅初體驗

方醒

終於在行李轉盤上尋得了最後一件行李後，我們全家一行八人再次圍成一圈，自拍了一張團體照，為過去九天的郵輪之旅畫下完美句號。

回想自去年春天，女兒定下了全家兩老、兩小、四個中年人，搭乘阿拉斯加郵輪之旅，除了我以外，大家都興奮異常。而我已經退休多年，雖然沒什麼病痛，但自知體力大不如前，十分擔心自己會拖累大家，不過最後我還是不忍壞了家人的興致，答應同行，才有了這次郵輪之旅初體驗。

這次的郵輪之旅在一年多的期盼之中、數個月的準備之後終於成行，雖然我們在船上的時間只有七天，但為了不耽誤行程，前一天中午我們就搭飛機到溫哥華，在旅館休息一晚後，第二天早上再坐計程車前往郵輪港口準備登船。在下船當天，我們一大早匆匆吃了簡單的早餐，拿著輕便的隨身背包下船，乘坐巴士前往機場，先自郵輪儲藏部門領取行李，再連轉兩次班機打道回府。這旅程的最後一天，從早上六點起床、半夜十二點到家，可以說是十分漫長的一天。

除了郵輪旅程前後兩天的旅途勞頓，對年長者體力的一大考驗，其實在郵輪上來去餐廳、參加各種活動，還有在停靠的港口參加的許多短途旅行，也都得走許多路，和平時在家安逸的生活大不相同。

平常我在家，除了自己料理三餐，還會照料前後庭院，和屋內的大小清掃事務，算是停不下來的勞動一族。在家的每一天，我早晚都會看著時間，分別運動數十分鐘，鍛鍊全身上下的肌肉；可是上了郵輪，住在生活空間有限的船艙內，又不想跑去健身房運動，雖然是有陽台的船艙，但是外面有風又冷，一連好幾天，我都只能稍稍活動一下，沒有真正達到有氧運動的效果，以至於總是覺得累，比平時來得虛弱。

對我和外子而言，享受郵輪之旅除了要接受體力上的挑戰之外，我們還真需要改變心態，用一種開放和輕鬆的心情面對生活，然而這對我和外子而言，還真不容易適應呢！

算算我們這次的阿拉斯加七天郵輪之旅，除了船艙基本費用加上飲料、小費和網路套餐，還有在不同港口的短途旅行計畫、餐飲、購買紀念品和鄰居好友的禮品，再加上來去的飛機票和旅館費用，以及為了旅程添購的衣物用品等等，平均每個人差不多也要花上五千美元，對於平日省吃儉用的我和外子，感覺好像是被扒了一層皮。

然而在這九天旅程中，全家老小難得同進同出，同吃同住，歡聚一堂，其樂融融。在大自然的壯麗景色之中，觀賞許多從未親眼看到過的野生動物，深深感覺到造物主的奇妙和偉大，更寶貴的是，平時和我們略顯生疏的小外孫，在旅途之中也開始和我們熟絡了起來，老小之間難得有了更好的溝通，他們笑臉上的每一個表情，童言童語的清脆響亮，都將永遠深深地印刻在我們兩老心中。

總而言之，我想這次旅遊應該是我們一生最美好回憶，絕對是雙倍值回票價的。

郵輪 健身 肌肉

上一則

家登精密掌握關鍵客戶 邱銘乾把小買賣變大生意

下一則

歡樂童年

延伸閱讀

遺忘有效證件的旅行

遺忘有效證件的旅行
加拿大西岸港口工人罷工 恐影響全球貨運

加拿大西岸港口工人罷工 恐影響全球貨運
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
郵輪之旅 5大錢坑最好別踩

郵輪之旅 5大錢坑最好別踩

熱門新聞

達姆∕圖

奇葩怨女（上）

2023-07-01 02:02
達姆∕圖

奇葩怨女（下）

2023-07-02 02:02
原PO從家裡搜出嘉慶12年的地契文書，決定好好保存收藏當傳家寶。（取材自Dcard）

216年古物 她家中搜出「清朝地契」 上面還寫嘉慶12年

2023-07-07 02:50
一對情侶在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（視頻截圖）

觀光客在羅馬競技場刻字被逮 道歉信稱「不知古蹟多老」

2023-07-06 02:59

美國夢，華人情

2023-07-04 02:00
作家沃納（圖）靠著一位素昧平生的TikTok用戶分享影片，他的書一夕爆紅。（截自TikTok影片）

靠陌生人一段TikTok影片 「超級挫折」新作家一夕爆紅

2023-07-06 10:36

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂