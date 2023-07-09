五月下旬開始，全國到處可見畢業典禮。前陣子參加了孫女的學前班畢業慶典，感觸良多。

三年疫情 ，孫女沒能去幼稚園，只有和鄰居年齡相近的孩子們一起玩樂，沒有正規上過課。去年八月，她開始學前班之後，花了幾個星期才適應課堂的環境。十個月以來，孫女從語言、書寫、算數、交際等都有了長足的進步，和同齡的朋友們相處和睦，老師十分喜歡她。

畢業典禮是在學校的草地上舉行的，台前有一條大橫幅：「祝賀學前班完成學業」。典禮是夏威夷 主題，同學們和家人都提前到達，各家在草地上鋪毯子。孫女穿著迪士尼 卡通電影女主角的裙子，把我們一早去花店買的夏威夷鮮花環戴在脖子上，和同學們在草地裡追逐玩耍著。

十點鐘到了，老師招呼十九個學生到台後，佩戴上事先用紙盤子做的向日葵花面罩，蹲在橫幅的後面。這時音樂響起，在老師的指揮下，孩子們手舞足蹈，連唱帶跳，頭上的彩色向日葵花瓣隨著舞姿搖動著，每個孩子都開心地笑著，歡樂無比。舞蹈結束後，十幾個孩子站成一排準備唱歌，孩子們唱歌時表情豐富，雙手隨著歌詞而舞動不同的手勢。

最後，老師給每人做一張卡，描述這個孩子的特徵、愛好、習慣、秉性、喜愛的食物、長大以後想做什麼等等。老師和小朋友講好：「我開始念我的卡時，你們就可以猜我指的是誰」，小朋友們各個伸著脖子，躍躍欲試。

老師開始讀了一句，就有孩子大聲喊出名字。老師聽到後莞爾一笑，接著念，這時所有的孩子們都異口同聲地說出那個同學的名字，老師才宣布：「你們猜對啦！」該位同學跑到老師面前，老師給他一個記事本，描述了該同學一年學習的點點滴滴；再給一本相冊，有幾十張照片，記錄了一年的校園生活，最後是一座獎杯，獎勵你在學校的作為，鼓勵你下一學年更加進步。

輪到孫女的時候， 她異常激動，拿到記事本、相冊和獎杯之後，馬上把自己脖子上的夏威夷花環獻給老師，用以感謝老師一年的辛勤栽培。這個情景看得我心情久久不能平靜，老師對班上的每一個學生都有她的評判，對每一個人個性瞭若指掌，因材施教，讓我對教師的職業更加尊重。