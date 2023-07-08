我約了亦師亦友的前音樂老師在聖荷西 午餐，差不多一年沒見，就顧不得是法定「六月節」假日，擠著交通、擠著停車場在餐廳見面。

我們住在南北相距一個半小時的地方，所以每次見面都是一個人走一半到聖荷西相聚，這個法國餐廳是她喜愛的地方，就變成我們固定的午餐地點。

假期人比較多，我們等了二十分鐘多才在酒吧間得到一個小小的圓桌子和兩把椅子，坐下來點了飲料和食物。我很愛炸墨魚，於是加點作為餐前點心。菜一拿上來就覺得賣相不像以前，一嘗之下更大失所望，調味粉不好，加上混了菜已經難吃，更糟糕的是墨魚炸得老而硬很難啃。我那麼愛的一道菜，只吃了兩口，朋友只嘗過一口，滿滿一盤就遺留在那兒。

回家後整理皮包看到帳單，細看之下，心裡有點悶氣，帳單上居然自動加上一項「生活工資附加費百分之五％」(Living Wage Surcharge 5%) ，我覺得這簡直是明搶。因為這是加在帳單食物上，然後再加稅和小費。

上網查看，才知道「生活工資附加費」在加州 是合法的，它允許商家們隨意選擇百分率，用來減低他們的商業營運費用，包括勞工食物或其他費用。但是附加費一定要事前讓顧客知道，註明在餐牌上或其他方法，例如貼出告示。

我不知道餐牌上有沒有告示這個通知，在沒有細看之下，便給了百分之十八的小費，現在一算之下，連小費一共加了百分之二十三的費用，還沒有算稅呢！覺得餐廳老闆太厲害了，疫情 期間大家都很同情餐飲業者，小費也給得大方，但現在小費高漲，很多地方給你的選擇是百分之十八、百分之二十或更高，讓普通顧客有點被逼的感覺。

經過這次經驗，我以後一定要小心看清有沒有「生活工資附加費」，看多少才決定入內消費。因為網上說舊金山的一家餐廳收百分之二十，有餐廳也準備跟進，自己別一時大意進入「黑店」。