住在樹林裡，看鳥是最自然不過的事了。但多數都是浮光掠影的路人甲乙，並無深知。例外的是，每年都會在我家築巢，我稱之為芳鄰的北美紅雀和京燕。

京燕頭頂深灰，身上淺灰，也沒有我們熟知剪刀似的燕尾，雌雄同樣，不是會引人注意的鳥，但牠們常在我長廊的欄杆柱頭休息瞭望，和育雛時飛進飛岀的忙碌，見多了，也算熟悉。

北美紅雀，雄鳥全身亮紅，繞著紅喙有一圈張飛一樣的大黑鬍子，兩眼炯炯有神，頭上羽冠一豎，確實是一副不怒而威的樣子，難怪台灣稱牠為憤怒鳥，倒也神似。曾見報導有牠畫像的咖啡 杯，很搶手，有人竟因爭買那樣的咖啡杯而鬧得不愉快。雌鳥則除了鳥喙仍紅外，全身如罩了一層淺灰，就不是那麼耀眼了。

京燕常在簷下隱蔽高處銜泥築巢，平日進出活動雖常見，但育雛情形不容易看見，能看見的是落在地上的燕泥和糞便，牠們顯然不太講究環境衛生，我得為之清除。牠們不同於我們熟知的家燕，來年會重返舊巢，而是換個地方另築新巢，所以牠們的舊巢，我會噴水沖洗乾淨。

紅雀則喜歡在屋旁花叢中，以細枝織巢，雖隱藏在花葉間，但從窗內就常可看到牠們的生活情形，去年牠們的巢在餐廳外的薔薇叢中，我們看到鳥爸除了幫忙餵食外，還負責清潔工作，把鳥寶寶的蛋殼和糞便，啣出丟到遠處，而不是順嘴就丟到巢外邊。今年牠們把巢築在距浴室窗邊不到三呎的茉莉花叢裡，這次距離超近，我把百葉窗調到一縫，讓我們可以偷窺而不被發覺。

今年新發現，是首次看到雄鳥給孵卵的母鳥餵食，母鳥不像雛鳥，嘴巴張得大大的，放進去就好，而是斯文地張開一點, 雄鳥慢慢細腻地餵，像親吻一樣。除了在台時看到的小鸚鵡有這種動作外，還沒看過別的鳥有類似溫柔舉動。我平常看到牠們在非育雛時，都是先見雌鳥在地上草間覓食，這時如向附近高枝上搜索，就可看到雄鳥在警衛，沒看過牠也同時在旁邊覓食過，雄紅雀實在是一個好先生，看牠所作所為、常令我醒覺對老伴應多照顧、應多幫作家事，否則豈不是人不如鳥。

往日看到鳥爸、鳥媽餵食，都是把小蟲放進那張得大大、漏斗一樣的嘴巴就好，而這次鳥寶初孵岀來，我看見鳥媽叼著一條大青蟲，嘴巴慢慢磨動，把一端弄碎的小段先餵下，直到剩下這端、鳥寶可以吞下時，才整端餵下。鳥寶雖然嘴張得大，但也許身頸力量不夠，總是搖來晃去，要把食物準確放入，也頗費周章，好在作父母的都是蠻有耐心的。餵食完畢，鳥媽又孵卵似的輕輕臥下，想是一方面仍要為那沒毛的鳥寶保暖，另一方面是鳥寶吃了那麼大一條青蟲，也要時間來消化。

這次看紅雀育雛，不僅可以看得真切，而且太方便了，我和老伴每天都看數次，互相通報最新所見，牠們的一舉一動，成了一個我們的日常話題，竟覺牠們像是家人一樣，給我們平淡的生活添了許多樂趣。

鳥寶的成長速度是很驚人的，大概才兩個星期就羽翼漸豐，不甘待在巢裡，而是站在巢邊等待餵食。我們雖觀看頻繁，但仍沒能看到牠飛去的那一刻，發現鳥去巢空後，難免有些遺憾，而且看著那冷清清的空巢，頓生起淡淡空虛感。