我探視生病的朋友，丈夫東尼傳來簡訊，說六點有暴風雨要來，要我速速回家。我查一下氣象，「五點會開始下雨。」我回家門時，還差十幾分鐘就六點，丈夫鬆口氣說，還好你早回來了。

我準備下水餃給東尼當晚餐，水都還沒煮開卻停電了。晚餐泡湯了，我們兩人藉著黃昏黯淡的光以及蠟燭、手電筒透出的光，玩起平日玩的撲克遊戲。一個遊戲接著一個，反正不能閱讀，上床也太早。我們還切開大西瓜大啖一番，在停電中不失樂趣。

我的社區幾乎是颳大風下大雨就停電，很不可思議。這次停電，喬治亞電力公司的停電地圖顯示，我的社區有七百戶人家沒電。我的鄰居中有幾戶甚至為此買了發電機，東尼也數度提到要買發電機，因為過去的紀錄，每次停電都高達十三小時。

從小就在冷氣中長大的東尼，很難適應沒冷氣的夜晚。我卻以為沒有必要，停電剛好是沉澱的時刻，沒啥大礙，幹嘛要多花一萬美元買個發電機？何況發電機的聲音很大，破壞寧靜。

凌晨三點我醒來，聽到隔壁的發電機轟隆轟隆響著，吵得我難以入睡。本來睡眠品質已經不理想的我，為此移到較遠的客房，但仍然與聲音搏鬥到凌晨四點半。彼時，我聽到影印機重新啟動的聲音，也看到機器顯出的藍光了。電，終於來了。

停電了十小時，好像久違的老友相聚，我趕緊把書翻開閱讀到六點，直到眼皮重了，再睡個回籠覺。七點多起床吃早餐時，東尼一臉嚴肅地對我說，「我們太幸運了，沒有被燒死！」

原來昨夜燒水要下水餃，停電時我沒有關掉電爐。來電後電爐繼續煮水，東尼起床做早餐時，發現鍋裡的水已經燒乾了。我嚇得一身冷汗，在瓦斯環境長大的我，不曾想過電爐和瓦斯的差異。如今，我們啟動了一個新的防衛機制，晚上就寢前、外出和停電時都要檢視爐子是否關火了，一如我們天天要檢查的門窗是否關緊閉，一樣的重要。