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達拉斯機場探險

羅吉原

達拉斯沃斯堡國際機場是在北德州雙子城達拉斯與沃斯堡中間的大型國際機場，面積一萬七千二百英畝，是僅次於科羅拉多州丹佛機場的美國第二大機場；加上腹地，達拉斯沃斯堡地區占地九千兩百餘平方英里，大過美國六個州。

小兒子住達拉斯，我們兩老去了幾次。達拉斯有些路段要收費，租車的擋風玻璃上都裝有自動收費器，因為我們不使用收費的路段，沒有預購買路錢。在外地開車，有次一緊張不小心走上要付費的路，兩星期後，租車公司寄來帳單，除了路費以外，還加了罰款。

兩條幹道交叉，會有交流道讓車輛左右轉。在達拉斯，如果一條路要收費，其旁邊會有一條免費且平行的輔路。輔路無法有自己的交流道，所以駕車者可以免費使用一小段收費路，使用後者的交流道。

我的手機上有兩套自動導航器：Google Maps、Waze，我把它們使用方式設定為避免收費（avoid tolls）。所以自動導航器帶你進入一小段要付錢的道路，應該是免費的；走完交流道，它馬上走回輔路。要避免被收費，得靠自動導航器，否則太複雜了。

去達拉斯沃斯堡機場的高速公路要收費，這是別的機場沒有的問題。幸好租車、還車都可以走輔路，不收費。以前我工作的時候，常常去達拉斯出差訪問客戶，租車時也不預購路費。

這次去達拉斯和以往不同，大兒子也去。本來計畫是小兒子去接機，他車子裝有自動收費器，去機場方便。後來大兒子的航班延遲到半夜，改成由我們兩老開租車去接。出於好奇心，我們開始研究是否有免路費的接機方法，省些麻煩。

我的兩套自動導航器都說從旅館到機場航站，必須付路費；但是，旅館到機場的租車中心則有免費的路徑。從機場航站到租車中心，幾分鐘一班，有租車中心的巴士接駁。唯一的問題是不知租車中心是否有地方停車？我問了旅館櫃檯小姐，雖是本地人，她沒去過租車中心。不過老婆眼尖，下午在租車中心時，看到外面隔著一條馬路，有停車場。

我們在午夜之前到達租車中心外的停車場，果然一路免費。灰暗的停車場已經有不少車子，都是來接人的。我們在停車場的最裡面停下來，告示說限停兩小時。停車場的邊緣是水泥路緣，接壤租車中心之外的馬路，是要收費的，也有它的路緣。要收費的馬路與免費的停車場之間，總共有兩個路緣阻隔。因此，汽車無法從租車中心的馬路開到停車場，可是旅客可以輕易地跨過兩個六寸高的路緣。

很高興我們找到達拉斯沃斯堡機場接機的免費路線：經過租車中心。這個發現需要一點推理，難怪谷歌搜尋找不到。

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