達拉斯沃斯堡國際機場是在北德州 雙子城達拉斯與沃斯堡中間的大型國際機場，面積一萬七千二百英畝，是僅次於科羅拉多州丹佛機場的美國第二大機場；加上腹地，達拉斯沃斯堡地區占地九千兩百餘平方英里，大過美國六個州。

小兒子住達拉斯，我們兩老去了幾次。達拉斯有些路段要收費，租車 的擋風玻璃上都裝有自動收費器，因為我們不使用收費的路段，沒有預購買路錢。在外地開車，有次一緊張不小心走上要付費的路，兩星期後，租車公司寄來帳單，除了路費以外，還加了罰款。

兩條幹道交叉，會有交流道讓車輛左右轉。在達拉斯，如果一條路要收費，其旁邊會有一條免費且平行的輔路。輔路無法有自己的交流道，所以駕車者可以免費使用一小段收費路，使用後者的交流道。

我的手機 上有兩套自動導航器：Google Maps、Waze，我把它們使用方式設定為避免收費（avoid tolls）。所以自動導航器帶你進入一小段要付錢的道路，應該是免費的；走完交流道，它馬上走回輔路。要避免被收費，得靠自動導航器，否則太複雜了。

去達拉斯沃斯堡機場的高速公路要收費，這是別的機場沒有的問題。幸好租車、還車都可以走輔路，不收費。以前我工作的時候，常常去達拉斯出差訪問客戶，租車時也不預購路費。

這次去達拉斯和以往不同，大兒子也去。本來計畫是小兒子去接機，他車子裝有自動收費器，去機場方便。後來大兒子的航班延遲到半夜，改成由我們兩老開租車去接。出於好奇心，我們開始研究是否有免路費的接機方法，省些麻煩。

我的兩套自動導航器都說從旅館到機場航站，必須付路費；但是，旅館到機場的租車中心則有免費的路徑。從機場航站到租車中心，幾分鐘一班，有租車中心的巴士接駁。唯一的問題是不知租車中心是否有地方停車？我問了旅館櫃檯小姐，雖是本地人，她沒去過租車中心。不過老婆眼尖，下午在租車中心時，看到外面隔著一條馬路，有停車場。

我們在午夜之前到達租車中心外的停車場，果然一路免費。灰暗的停車場已經有不少車子，都是來接人的。我們在停車場的最裡面停下來，告示說限停兩小時。停車場的邊緣是水泥路緣，接壤租車中心之外的馬路，是要收費的，也有它的路緣。要收費的馬路與免費的停車場之間，總共有兩個路緣阻隔。因此，汽車無法從租車中心的馬路開到停車場，可是旅客可以輕易地跨過兩個六寸高的路緣。

很高興我們找到達拉斯沃斯堡機場接機的免費路線：經過租車中心。這個發現需要一點推理，難怪谷歌搜尋找不到。