這是一艘有二十三噸重，可載六千乘客的巨型遊輪，在遊輪上的第八層樓有一個露天的中央公園，總面積有兩萬一千平方尺。我們每天都會在公園裡的步道 上走個兩圈，欣賞草叢裡的各色花卉，大樹幹上培育的蝴蝶蘭、美麗的紫藤花棚、爬滿常春藤 的數層樓高的綠色牆壁，和不知來自何方的小鳥小雀在花叢裡飛來跳去。

公園裡有幾家特色餐廳，還有一間不需另外付費的咖啡 小館，裡面供應貝果、鬆餅、三明治等早餐，午餐則是新鮮的牛肉餡餅、蔬菜沙拉，以及水果餅乾和各類飲料等，我和先生都喜歡在公園裡，坐在花樹環繞下的桌椅上享受美食。

這是我們第三次搭乘這艘遊輪，此次因有兒子陪著我們二老，更是時時洋溢著愛和歡笑。

某個豔陽天，中午時分，我們三人到公園午餐，兒子走進咖啡店排隊選取餐點，我在公園裡找個有大樹遮蔭的桌椅，安頓好推著助行四輪車的先生以後，打算去店裡取咖啡餐具和餐紙等，但是見到人們在前門進進出出，十分擁擠，我就轉向右側的邊門走去。

忽然，一個踉蹌，在我走到種滿花叢的矮牆邊要過走道時不知絆到了什麼，上半身往前衝，我抓不到任何可以支撐的物件，就歪歪斜斜地撲倒在地。我的頭腦還很清醒，在倒下的那一剎那，我用右手擋著臉頰，不讓頭臉直接著地。對著地面時，我的腦筋急速思考，為什麼會摔跤？我走得很慢，也沒有東張西望。下一刻，我以手撐地，坐了起來。地面很是乾淨，我不急著起來，我用右手捂著面頰；因為嘴角擦到了地面，左手搓揉左腳膝蓋，等著兒子從店裡出來扶我起來。

但是，等到的是一雙捧著一堆包在紙巾裡的碎冰塊的大手：一位中年婦人要我趕快把冰塊敷在臉上，以免紅腫，我看著她說聲謝謝；接著又有兩隻手也捧著冰塊遞給我，要我敷在膝蓋上，我連聲道謝，她們蹲在我身邊，問道：「還有什麼地方疼痛嗎？」我淚眼模糊地望著她們說：「還好，不太疼，謝謝。」我的眼裡含著的淚水不是因為疼痛，而是感動。她們都是遊輪上的乘客，卻像母親一樣關心我。這個情景像是回到童年，摔跤之後對媽媽撒嬌哭訴。

兒子出來了，他雙手捧著食物，見到坐在地上的竟然是老媽，吃驚不已。他說：「我馬上就來。」就往先生的座位跑去。這時一位身穿制服的女士走過來，問我：「怎麼摔的？」我回說：「不知道。」她自報是公共安全單位的，又說輪椅立刻就到，要送我去醫務室檢查，語畢，輪椅已到面前，她問：「可以起來嗎？」我見兒子已到面前，我還沒有回話，那兩位婦人卻二話不說伸出手來說：「我們扶你。」我把雙手搭在那兩隻溫暖的手掌裡，並不吃力地站了起來，輪椅立刻把我接住，轉身快速離開。耳邊聽到兒子說等會兒來看我。

在醫務室裡，護士先量血壓和脈搏，又遞給我兩個裝有冰塊的塑膠袋。然後醫生為我照X光，沒有發現有任何骨裂現象，我鬆了口氣，好險。醫生見我的左手臂和肩膀上有些紅腫，給我止痛藥和消炎片，並吩咐護工用輪椅推我回船艙。當醫務室大門開啟時，見父子倆正要進來找我，這時見我無甚大礙，都安心了。

次日是下船回家的日子，護工推著輪椅把我從船艙一直送到航廈行李處，很有默契地，航廈職員接著推我到航廈外的路邊，等候網約車。

這次我摔了一跤，若不是有兒子與我們同行的話，在我被送到醫務室以後，誰來照顧行動不便的先生？平常我自恃是強者，先生是被照顧者，但誰能料到我竟然會發生意外？以後應該如何預防？我自忖著。

回想當時情景，我要感謝那兩位婦人，她們殷殷關切的眼神，她們輕柔的話語，她們撫拍我的手臂，在在給我安慰，真是處處有溫情。她們的善心和愛心，我永銘記在心。