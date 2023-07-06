去土耳其 旅遊時，首站飛到伊斯坦堡（Istanbul），我們在該城市住的旅館附近，有很多狹窄的石板路。在那裡，我們時常看到一些狗，旁若無人似地躺在馬路邊；更有趣的是，土耳其的司機不但沒有按喇叭把狗轟走，反而小心翼翼地從狗兒身旁慢慢開過去。在隨後的旅程中，無論在熱鬧市集、清真寺或考古遺跡附近，我們都會看到不少狗大爺，橫七豎八隨地躺在人群裡湊熱鬧。

有一天我們去參觀位於卡亞釦（Kayakoy）一處號稱世上最美麗「廢棄村莊」（abandoned village）的世界遺產，導遊帶領我們去拜訪村莊的一位畫家和他的畫室路上，她告訴我們，一九二四年，土耳其和希臘兩國停戰時，雙方政府為了達成自己國內宗教統一目的，強迫住在土耳其的基督徒遷移到希臘，而住在希臘的回教徒遷到土耳其；基於這種硬性的人口大交換，大批人們被迫離開自己的家園，產生了這類的「廢棄村莊」。

正沉思這兩個國家非人性協議所帶來的傷害時，我看到一條渾身毛髮發亮的黑狗，舒適地趴在畫室裡，隨後這段健行中，這隻畫家的狗，人前人後帶著我們上山下山。由於牠的一路相伴，讓我一掃「廢棄村莊」所帶來的傷痛陰霾。

這次在土耳其，我看到許多貓兒在街上任意遊蕩、室內隨意走動和在羅馬古蹟 裡的石柱上打盹。印象最深的是，我們在安塔利亞（Antalya）旅館裡看到的那隻小黑貓。我們入住旅館第二天，我和先生正預備去吃早飯，沒想到一開門，就看到這隻可愛的小貓，乖巧地蹲在門口望著我們。在牠的引導下，我們很順利地找到旅館的露天餐廳。

在餐廳裡，牠隨處走動、在椅子上跳來跳去或用牠那雙明亮的大眼睛盯著用餐的客人。有一天晚上，我們從外面吃完晚餐回來的時候，看到那隻小貓，竟然被另一隻體型相近的貓霸凌 ；當我們不知如何救牠時，旁邊有一位路人對著那隻霸凌貓用力跺腳大聲吆喝後，才算為那隻可憐的小黑貓解圍。

人們常說，生活在美國的貓和狗如同在天堂一般，但看過土耳其的貓和狗之後，我在想，美國的貓和狗，會不會很羨慕土國的貓和狗，能擁有那悠遊自在的生活呢？