對住在紐約的許多人而言，結伴走一趟曼哈頓的第五大道，無論是自娛或接待遠方的來客，多少是生活中曾經有過的經驗；在那連綿數十條的長街上，除了能夠自在隨興吃吃喝喝，沿途店家各自匠心獨具的櫥窗設計，也是一路行來足以令人賞心悅目，並充分展現紐約生活特色的一大景點。

櫥窗中新穎又花俏的服飾，搭配上濃淡兩相宜的色調，既能增添不同的體態之美，也能突顯個人的風韻與魅力。放眼各地的時尚 中心，除了人所周知的大蘋果紐約，和四方皆是精品的花都巴黎，若要論及櫥窗中更勝一籌的華麗和質感者，非米蘭莫屬。

正式使用於一八七七年、以義大利 的第一任國王為名，有圓弧形高挑的玻璃屋頂，極盡奢華之能事的埃馬努埃萊二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele II），是米蘭知名的室內購物天堂，此富麗堂皇的建築一如初建當年，看不出歲月留下的痕跡；大塊花崗岩鋪成的走道圖案鮮活，四方可由人進出的大廳寬敞明亮，廳內裝潢華麗的櫥窗更是耀眼奪目，我總認為人間夢幻中的浮華世界，似乎無出其右者；只是不知那位斜坐在櫥窗紅絨椅上，慈眉善目並頻與路人揮手的聖誕老人，如今是否依然安好無恙？

米蘭另有一片橫跨幾條街的精品區，位於距大教堂（Duomo）不遠的繁華市中心，我特別喜歡走看這四周環列的櫥窗；白與黑的對比色還是那麼條理分明，紅綠相間的顏色也能帶出驚艶的美感，面對著眼前這些映著人生歡樂的櫥窗，我心情在瞬間也開朗起來，原來時尚並不盡在擁有，而是本乎個人內心感受；奢華也並非全不可及，能以自己能力去安排生活的人，眼中其實早已滿是奢華。

只要點一杯香醇可口的咖啡 ，在戶外小桌邊坐看往來的路人，當下幸福的感覺即刻就在身邊；只見不時走過的俊男美女，在光鮮亮麗的衣飾襯托下，每個人臉上都露出飛揚的神采，似乎正在講述著無比歡樂的故事。頃刻間，那四射的活力感染了我，悟及身旁的諸多不快或只源乎一念，拂去心中莫須有的世俗塵埃，才能真正灑脫笑看人生，讓自己活得更精彩。

忘不了曾經相伴走過教堂前，祈求堂內眾神以蒼生為念，讓世界上永不再有戰爭；也忘不了曾在運河邊淺飲小酌，享受著怡人的清風與明月；不知在米蘭那亮潔的櫥窗上，是否仍印著彼此的身影？也不知那小店窗前的桌椅邊，是否仍能聞見咖啡飲過的餘香？

先生多次陪我走過生命中的風雨，指引我活出人生的新頁，多年來，經由他的貼心安排，使我對幾次往返的米蘭深情眷戀，而行囊中帶回的諸多美好，充實了我返家後的平靜生活，也增添了我對將來舊地重遊的深切期盼。

米蘭的櫥窗，等著你去探索，各位陌生的朋友，不知有朝一日，我們會不會也在櫥窗前擦身而過？