去外地旅行必須帶有效證件，這是基本常識，而我卻犯這方面的低級錯誤。

二○一九年六月，兒子帶我們二老搭郵輪 到百慕達和波多黎各去旅遊，出發前，我問兒子「要不要帶護照？」兒子、兒媳都說，這兩個地方都由美國託管，帶ID卡就可以了。他們特別提醒我們檢查ID卡，我太太取出ID卡讓孩子們看看。孩子們說我：「爸，你也把ID卡拿出來讓我們看一下。

我自信地拍拍褲子右邊的口袋說：「只要我的錢包在，什麼證件就都有了。」太太也說：「你爸的證件都在錢包裡。」我們全家五口人高高興興出發，直奔巴爾的摩市郵輪停靠碼頭。

我們二老行動慢先上船。出示證件時，我自信而又輕快地從褲子口袋裡取出錢包。錢包一打開，我頓時傻眼了，錢包裡裝滿了各種卡：銀行卡、乘巴士卡、有關商店優惠卡，翻了好幾遍也沒找到附照片、有住址的ID卡；兒子兒媳又把我的錢包翻了一遍，也沒找到，兒子孫子又把我衣服所有口袋翻一遍，仍一無所獲。

碼頭離我們住處有一百多英里路程，回去取是來不及了。兒子兒媳只好用我的銀行卡和其他卡，給上船檢查人員看，說「爸爸年紀大了，證件管不好，忘了帶。」兒子兒媳向檢查人員作了自我批評：「出發前沒有幫助爸爸檢查好證件。」孫子在旁邊也幫腔：「我爺爺八十多歲了，有點糊塗，忘東西是常有的事。」

檢查人員看是一家人出去旅遊，我又是老人，就通融讓我上船。我嚇出一身汗，我不去旅遊無所謂，要是不讓我上船，孩子也不會把我丟下，只好全家放棄這次旅遊，打道回府。

總算上船了，兒子給我們買的艙位是第四層，靠海一側。郵輪徐徐開出碼頭，駛向一望無際蔚藍的大海。有時微風吹拂，有時大風呼嘯，我們沒感到船的晃動；海鷗圍繞大船低空盤旋，不時發出鳴叫；離大船不遠處，幾隻海豚好像在為遊人表演跳躍；大船螺旋槳攪動的蔚藍海水成一條白色浪花河，向後、兩側湧去；如此一幅美麗的畫，我卻無心欣賞，我一直在想ID卡放哪啦？還叫太太幫我想想，想來想去也無答案。我太太說：「別想啦，回去再說吧！」

和孩子們在一起，在百慕達和波多黎各的幾個主要島嶼玩了一遍，美景和風土人情盡收眼底，拍了一些照片留下美好記憶。按照旅遊日程第五天早晨返回，經一天一夜多地航行，大船緩緩停靠在出發碼頭。從郵輪返回途中，我心裡就嘀咕「沒有ID卡怎麼入關？」下船時兒子、兒媳說：「爸，你把身上帶的各種卡給我們，你不要說話，由我們告訴檢查官。」

入關時，兒子、兒媳把我的各種卡給檢查官看，又解釋了一番，檢查官把我從下到上審視了一遍，又問我生日和住址，我及時、熟練地回答。官員一擺手，我們入關了。

回到家裡，把抽屜和各種夾子翻了一遍又一遍，也沒找到ID卡。我和太太把一個多月以來辦的事理了一遍，想起一個月前曾在銀行取錢時用過ID卡，可能落在銀行了？第二天我去問，果然落在銀行，我不知道怎樣感謝才好，說了一連串thank you，又深深鞠了個躬。