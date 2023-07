來到爾灣 的第二天清晨,走在社區的水泥步道 上,感覺風裡一陣「咻」聲,一輛腳踏車從步道後頭,風馳電掣由左邊飛過。我拉了先生一把,暗呼好險,若不小心被碰撞上,吃虧的總是自己,影響更是難測。

仔細看這部遠去的腳踏車,似乎電動操控,不曾兩腳上下踩,難怪速度快。密西根步道上的騎車族,習慣先以鈴鐺示警,或者老遠就傳來「我在你的左邊」(I am on your left)的預先打個招呼,我們很自然隨聲應和「OK,謝謝」,自動便往右邊靠。

爾灣步道上這位騎車族的行色,似乎腦筋轉得溜忙而無暇開口,或者兀自專注迎風爽快的鍛鍊,且十分自信騎技高超,料定即使路人改變心意,突然左轉右岔變換行走方向,他也絕不致莽然撞上。這位呼嘯而過的騎士,實在和周邊鳥鳴花香的祥和,很不搭調呢。

各地步道走多了,見過許多有禮貌的騎車族,常常新奇地邊走邊欣賞他們的代步工具。比如有類似於復健需要坐著兩腿平伸,輪流向前踩,並在後座插上安全旗桿的三輪單車;車身加長,改裝上長條滑雪 踏板,站著一上一下踩動往前行進的單車;甚至過往的下雪天,見過裝備有寬胖輪胎,方便雪地輪動的腳踏車。最普遍的,莫過於鐵鍊單車了。

五○年代住台灣南投,那時的小學生個個走路上學,上初中也仍然如此,當時戲稱靠兩條腿走路,有如騎「十一號自行車」,形容得十分貼切!行人的「十一號自行車」必須靠右走,也和各種車類享有平等的行路權,記得當年常被師長教導,對路上行駛的汽車、機車、腳踏車甚至載甘蔗的牛車,都要有隨時讓路的心態,「十一號自行車」終究沒能和其他車種有平等的路權。

現今的北美,行人最大,道路旁通常規畫出人行道,路上畫有斑馬線,方便過馬路的行人;沒有紅綠燈的地方,不論有無斑馬線,車停總讓行人優先通過,甚至連三兩隻野雁、野鴨,大搖大擺過馬路,也都會受到停車等待的愛護。畢竟攸關了生命,安全擺第一。

閒適地走在郊野步道上時,安全仍然緊要,我誠心期盼騎車族,如果沒裝備示警鈴鐺,至少穿過路人時,遠遠便能預先打個招呼:「我在你的左邊!」