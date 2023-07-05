來到爾灣 的第二天清晨，走在社區的水泥步道 上，感覺風裡一陣「咻」聲，一輛腳踏車從步道後頭，風馳電掣由左邊飛過。我拉了先生一把，暗呼好險，若不小心被碰撞上，吃虧的總是自己，影響更是難測。

仔細看這部遠去的腳踏車，似乎電動操控，不曾兩腳上下踩，難怪速度快。密西根步道上的騎車族，習慣先以鈴鐺示警，或者老遠就傳來「我在你的左邊」（I am on your left）的預先打個招呼，我們很自然隨聲應和「OK，謝謝」，自動便往右邊靠。

爾灣步道上這位騎車族的行色，似乎腦筋轉得溜忙而無暇開口，或者兀自專注迎風爽快的鍛鍊，且十分自信騎技高超，料定即使路人改變心意，突然左轉右岔變換行走方向，他也絕不致莽然撞上。這位呼嘯而過的騎士，實在和周邊鳥鳴花香的祥和，很不搭調呢。

各地步道走多了，見過許多有禮貌的騎車族，常常新奇地邊走邊欣賞他們的代步工具。比如有類似於復健需要坐著兩腿平伸，輪流向前踩，並在後座插上安全旗桿的三輪單車；車身加長，改裝上長條滑雪 踏板，站著一上一下踩動往前行進的單車；甚至過往的下雪天，見過裝備有寬胖輪胎，方便雪地輪動的腳踏車。最普遍的，莫過於鐵鍊單車了。

五○年代住台灣南投，那時的小學生個個走路上學，上初中也仍然如此，當時戲稱靠兩條腿走路，有如騎「十一號自行車」，形容得十分貼切！行人的「十一號自行車」必須靠右走，也和各種車類享有平等的行路權，記得當年常被師長教導，對路上行駛的汽車、機車、腳踏車甚至載甘蔗的牛車，都要有隨時讓路的心態，「十一號自行車」終究沒能和其他車種有平等的路權。

現今的北美，行人最大，道路旁通常規畫出人行道，路上畫有斑馬線，方便過馬路的行人；沒有紅綠燈的地方，不論有無斑馬線，車停總讓行人優先通過，甚至連三兩隻野雁、野鴨，大搖大擺過馬路，也都會受到停車等待的愛護。畢竟攸關了生命，安全擺第一。

閒適地走在郊野步道上時，安全仍然緊要，我誠心期盼騎車族，如果沒裝備示警鈴鐺，至少穿過路人時，遠遠便能預先打個招呼：「我在你的左邊！」