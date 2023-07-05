Artichoke又叫洋薊，原產地在地中海地區，在西歐也有栽培作蔬菜用。(作者提供)

去年楊先生拎了兩棵我曾未見過的菜苗送我，他說：「找塊陽光充足、土疏鬆、肥沃的地方即可成長。」從小苗的葉子，看不出是什麼蔬菜 ，我很好奇地問它叫什麼？他回說：「Artichoke中文是朝鮮薊」。

第一次看到Artichoke是在姊姊的家，她用水煮熟，沾奶油只吃肉質花托和總苞片基部的肉質部分，有點甘甜。華人超市 沒賣，但在洋人超市看過，價錢不便宜，最貴時一個賣三元，真是奇貨可居。因為葉子狹長莖粗很占地，華人的菜園幾乎不見其蹤跡，很多人沒見過它的植株，因此不知其名更不知其模樣。

三、四月時，種下的植株太小錯過生長期，楊先生說：「要等到明年才會開花結果。」這期間較小的一棵枯萎了，另一棵很努力地生長著。悉心照料下，期盼了一年，才等到結出花苞。如今莖粗肉厚葉茂，三月底從心葉的花梗中長出一粒花苞，慢慢地又在同莖上開出四至五粒小苞，一棵朝鮮薊竟有十七粒花苞，令人嘖嘖稱奇，這是蔬菜中少見的奇景，每天都有驚喜，成果令人振奮。

Artichoke又叫洋薊，原產地在地中海地區，在西歐也有栽培作蔬菜用。後來逐漸廣泛傳至荷蘭、英國、北美等地，在美國別州很難找到它，因為只有加州 才種植朝鮮薊。一看洋薊的「洋」字就知道是外來品或西方的東西，跟韓國沒任何關聯，卻譯為「朝鮮薊」令人費解。

朝鮮薊是多年生草本植物，和向日葵或菊科是同一家族的成員。每一個類型又可以根據苞片的顏色分為紫色、綠色和紫綠色相間的三個品種。很奇特的是，葉片大而且肥厚呈披針形，花苞呈青綠色，一層層包裹像未開的蓮花。蓮花瓣慢慢地一片片微張，六月中冒出如細絲的紫藍色花朵像海葵，絢麗奪目，花叫做辛娜拉Cynara，頗為罕見。

它的嫩苞和花托可用水煮、油炸、焗烤來烹調，也可搭配橄欖油、美乃滋或醋汁等醬汁做成冷盤，或與其他菜餚一起烹調成精緻的料理，口感像鮮筍脆中帶軟，很特別。自己種的朝鮮薊比超市新鮮，味道清甜宜人，含有鈣、維生素C、維生素A和鐵和抗氧化物，被視為保健食物。

它不僅是西餐店的高檔美食，也是健康食材，在歐洲被譽為「蔬菜之皇」，非常受歡迎。朝鮮薊的花苞可以製成罐頭、葉片可以釀酒、花可供觀賞，極富經濟價值。

今年夏季，朝鮮薊成了我家果園最醒目的主角，博得最多眼球的蔬菜皇后，天天看兩、三回，也不厭倦。種蔬果的樂趣就是在享受其生長過程，如孕育一個小生命，看它成長、看它開花結果，覺得好神奇又奧祕，我也學會對生命的尊重與熱愛，天天充滿欣喜歡愉。