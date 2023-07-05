每逢星期天下午，鐘點姐姐都來我家做清潔。記得復活節那個星期天，隨口問一聲：「去教堂做彌撒沒有？」她回答說：「已在網上參加了。」

對年輕的「Z世代」來說，互聯網前的生活，跟公元前的歷史一樣，純屬虛構；加上三年的新冠疫情 ，人類群體生活的模式大洗牌。人們已習慣在網上zoom 開會上課，靠手機上的程式購物、聽歌、看電影、送餐甚至找伴侶，我女兒很多朋友的男朋友，都是從網上的程式中找到的；更有趣的是，疫情時，很多伴侶都是以「zoom dates」的模式見面的。

雖然現在網課多被淘汰，大家漸漸回到餐廳堂食，回到久違的酒吧、卡拉OK房、運動健身 室，但很多在疫情時習慣了的模式，卻難回頭。如「WFH」（work from home，在家工作），就不容易被放棄。

春節時，我到紐約探望女兒，趁機見見多年沒見的老朋友們。原來不少已在疫情時搬離曼哈頓，每周只有兩、三天回辦公室上班，其餘時間都是在家工作，很多朋友還明言，如需天天回辦公室，寧願換工作。女兒在紐約做暑期工，辦公室逢周一和周五關閉，只有周二至周四才回去。

香港是國際金融城市中的例外，因住所地方狹窄，加上交通方便，很多公司早已恢復正常，天天要回辦公室上班。但根據數據，世界其他大城市，回公司上班的比率只有疫前的六成左右。

習慣了在家工作，對很多員工來說確實便利。城市地方寸金寸土，尤其有了小朋友的家庭，大多住在郊外，不少人通勤至公司超過一小時車程。在家工作，除了每天省了交通時間和費用，又「無王管」，工作時間較靈活，吃飯、穿衣、打扮皆可隨意，並可隨時抽時間陪陪家人，只需把工作做好即可。

但在家工作也帶來不少問題。很多行業，人際關係非常重要，尤其對剛搬到陌生城市的新員工來說，不回辦公室，對交朋友和融入新公司與新環境會更困難，尤其是公司的歷史文化、上司的工作經驗等，都是「在家工作」不容易吸收到的；而對管理層而言，也更難評估員工的能力和潛質。

在家工作除了令市面變得冷清，更造成嚴重連鎖效應。都市的繁榮興旺，與辦公室的入用率和需求量有直接關係。區內的酒吧餐廳，如一周只有三天正常工作，Happy Hour和商業晚餐買少見少，問題就大了。

連教堂也一樣，禮拜天的彌撒，入座率大不如前，而教會都是依靠信徒們的捐贈來維持的。

總之，互聯網帶來這三步不出門的「新常態」，有利有弊，有人快樂有人愁也。