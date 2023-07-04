我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

美國夢，華人情

魯秋琴

結束了留學生涯，我提著搖籃中的男嬰去申請居留證時，官員笑瞇瞇地看著新生兒，沒有提出任何問題就簽了文件，還說了一句，「 啊！ 你們是國慶日結婚的！」我不假思索地回了一句：「是啊！藉著光輝燦爛的獨立日，順便休一天假！」

一切正如那官員的微笑般肯定，我順理成章地在州政府找到一份電腦工作，參與票箱運作、為勝出的議員喝采、分析地政稅務、測量土地，甚至介入九一一緊急救護中心的程式設計。進出政府各部門，彷彿走入一個城市的核心，對於一個新移民而言，既新鮮又有趣。

然而，新鮮的酒改變不了舊皮囊，每逢走進超市，必得在林林總總的架子上找一瓶印著中文字的辣椒醬，或者一瓶豆腐乳；走出超市時，仍得找一份世界日報、甚至周刊，用那方塊字拼成一片故土，安撫飄泊異鄉的根鬚。啟動引擎之前總要確定那些雜貨和養分已經放入車廂，否則總有些忐忑，惟恐在錯綜複雜隧道和公路中迷失了方向。

我像一隻被套上了腳環的大鳥，始終無法掙脫與生俱來的標誌，卻又不知該立足在何處？數年後，入籍通知書隨著一再變動的地址，終於追上了我的行蹤，妥妥地遞進了家門前的郵箱。

面試那一天，來自五湖四海的人們，相聚一堂，有人著急地背誦紙條上的題庫，還有些人緊張地環顧四下，大夥在最後關頭臨時抱佛腳，預備跨入正式公民的門檻。一個老婦人坐在我身邊吃力地念著考題，那混淆不清的拼音夾雜著鄉音一直在耳朵嗡嗡作響。驀地，想起剛抵新大陸時那一段舉步維艱的歲月，帶著一張文學院的文憑和三腳貓的英文，開始學習電腦編程直到論文答辯，除了補齊六十個轉系學分，還得應付瑣碎的日常，從修水管到換輪胎，每一天都得像八爪魚般過關斬將。一路懵懵懂懂走來，真得感謝那些伸出援手的好心人，陪著我逐漸適應了異鄉的土壤，孕育了新的根鬚。

相較於幾千年古老文明，一七七六年建國的美利堅只是一個血氣方剛的孩子，新移民踩上了風火輪，學著「老美」 的方式去面對生活中的跌宕起伏，陪著孩子一起體驗生活，從各種節慶到野外露營、船塢旅行，似乎已經和新大陸無縫接軌。夜深人靜時，總覺得有一根綿長的臍帶，隔著太平洋傳來殷殷的呼喚。

當我們努力地融入異鄉時，下一代卻展開了尋根之旅，不時好奇地推敲著故里人情。多年以後，兒子問：「他們說我是外黃內白的香蕉，您也是嗎？」

我說：「白得少些吧！我是移民，你是土生土長的華裔美籍(American Born Chinese)。」

平凡的移民故事在拉長的距離中產生了陌生的美感，我們都成了很偉大的拓荒者，在未知的航道中載沉載浮。

每一年的國慶日，在星空下仰望著絢麗耀眼的煙花，我總會想起當年，選擇結婚日期的時候，其實是看著黃曆挑的。

移民 九一一 華裔

上一則

酒矸倘賣無

下一則

永遠的董媽媽

延伸閱讀

歷任美國總統怎麼過國慶？閱兵、野餐…他還搞失蹤

歷任美國總統怎麼過國慶？閱兵、野餐…他還搞失蹤
德州再送非法移民到洛城 人道組織迎接

德州再送非法移民到洛城 人道組織迎接
移民專頁／走線來美→結婚→辦綠卡？

移民專頁／走線來美→結婚→辦綠卡？
移民專頁／疫期靈活政策 3．23起終止

移民專頁／疫期靈活政策 3．23起終止

熱門新聞

達姆∕圖

奇葩怨女（上）

2023-07-01 02:02
達姆∕圖

奇葩怨女（下）

2023-07-02 02:02

他鄉遇故知

2023-06-30 02:06

早上一杯咖啡

2023-06-30 02:06

「腸」通無阻

2023-06-28 02:00
達姆∕圖

母親逮到大野狼

2023-06-30 02:02

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往