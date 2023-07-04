我家前院種兩棵桃樹、後院有兩棵李樹；前院靠馬路，車水馬龍，有時還有行人路過；後院就相對安靜，大有「結廬在人境，而無車馬喧」的境地。

每年割草、除蟲、剪枝、追肥，見到滿樹果實纍纍，心中自覺滿足。前幾年桃李皆豐收，自己吃不完就送朋友，還有朋友稱讚我們種的李子口感鮮美、果肉細嫩、汁水豐富，雖不大卻超級好吃。不過好景不常，這兩年，桃李照樣長，可我們卻吃不到成熟的李子，眼看李子就要熟透卻不翼而飛，很是不解；注意觀察，才發現後院松鼠抱著李子飽餐，真相大白，但卻有點無可奈何。

我太太在李樹上掛了許多類似「稻草人」的恐怖玩偶，但並未嚇退松鼠，牠們早已視若無睹。去年還買了張大網，企圖把李樹罩住，最後還是沒包嚴而未阻止松鼠的行為。

美國家庭有槍的不少，我也曾想過買把空氣槍保護果實的念頭，但還是不忍心下此毒手。後院松鼠依然在李樹枝頭歡快地上竄下跳，悠然自得地侵蝕我們的勞作果實，雖然不至於怒火萬丈，但總有些無奈和不爽。

倒是前院的兩棵桃樹依舊隨光陰豐滿成熟，年年豐收。我女兒周末回來，帶走很多桃子，回去就做桃子餅(Peach Pie )，女婿帶到公司與同事分享，被讚美好吃之餘，還有同事向他取經如何讓桃子不被松鼠吃掉，可見松鼠偷食並非個案。聽說女婿玩笑般告訴同事，我們這裡的松鼠嘴刁，不愛吃桃子。

我們的桃李樹每年結果時間相近，或許松鼠覺得李子更加美味可口，也或許前院來往車多人雜，松鼠沒有安全感而避免去那個地方下手。只有到李樹上果子全無時，偶爾才見松鼠光顧前院的桃樹。

今年又到樹上碩果纍纍桃李長滿枝頭的時候，我們已無心與松鼠鬥智鬥勇，也不為這事動腦筋尋找辦法，只有自圓其說「棄李保桃」符合大自然共同生存、和諧社會的原則。自己找個台階下，用時髦的話叫躺平了，一切順其自然吧。