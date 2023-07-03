拉什莫爾高山上四位美國開國總統的巍峨雕像、紐約港上自由女神的銅綠色雕像、華盛頓林肯總統的坐像、休斯頓公園廣場山姆‧休斯頓的塑像，都是美國歷史上舉足輕重的風雲人物。

MD.Anderson醫院大廳內，聖母瑪利亞懷抱耶穌的聖象矗立在中心。這是世界聞名的癌症 醫院，幾乎是絕症的病人，把唯一的存活希望都寄託在這裡，無疑給每位醫護人員和求醫病人以天堂的感召，有利於配合醫生的診斷和治療，各國癌症政要首腦，直接搭直升飛機降落在樓頂，走綠色通道，接受上帝的揀選。

越南 城廣場內，有三位越戰的美國大兵，他們各具身姿，手握湯米機槍，速射衝鋒槍火箭筒的三位一體的雕塑 ，映射了戰火瀰漫的年代，茂密叢林遍布地雷、插滿竹籤的陷坑，都是美國大兵喪生之地。北越獲得全勝，當然有友好鄰邦的全力支持，浴血奮戰的結果，南越民眾紛紛逃生來到美國避難，這個雕塑無言地傾訴了那段歷史。

越南城獨有地域色彩的雕塑，旁邊就是大蘋果越南牙科診所，一個特大的綠蘋果雕塑，位於診所房頂，這全然是一副和平懸壺濟世的景象。蘋果是智慧的象徵，聖經伊甸園的智慧禁果，可現在早已被人類享用了，能啃綠蘋果，說明牙口極好，表明牙科的超人技術；蘋果的長蒂代表牙根，也是明顯的牙科標誌。

Bellaire大道上的Key公司，K的字樣極像印第安人頭頂上的翎羽，迎著疾風奮勇前進；房頂上的抽象浮雕是並列傾斜的寬線條，也是印第安人酋長的頭飾。原住民生活淒風苦雨，並賦予英國移民生存的石屋穀物，移民們才得以繁衍生存的救贖大恩，豈能忘記世界超級一號大國，源於印地安人的奠基奉獻。

紐約華爾街公牛躬身猛頂的雄姿，是牛市蓬勃的象徵。世界金融巨霸匯聚地，吸引了世界銀行巨擘的青睞而湧入。

大大小小的雕塑，隱藏了太多的文化內涵。