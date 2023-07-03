最近，八十歲的拜登 總統在美國空軍官校畢業典禮準備離開講台時，又摔倒了，引發媒體大肆報導，並扯出前總統福特，早年從空軍一號總統座機登機梯上也曾摔倒的「秘聞」，又列出一串國家政要在公眾場所摔倒的花絮。「老人摔倒」成了熱門話題，這確實值得老人警惕，引以為戒。

我早已進入銀髪族行列，也嘗過摔倒的滋味，令我欣慰的是，經幾次摔倒，尚能跌倒了又重新站起來，實屬不幸中之大幸也。第一次摔倒，完全是自己貪圖抄近路，當時步行至一個華人 商場停車場時，走到路邊花壇，便想走近路，踩進花壇，直朝停車埸走去。不料一隻腳剛跨入花壇，卻踩了一個空，弄得「人仰馬翻」，當場摔倒在花壇裡，當我從泥地裡爬起來時，渾身泥土的我，狼狽不堪，右邊手臂疼痛不已，而且整個手臂動彈不得。

第二天一早起床，我右手臂已經麻痺，完全失去知覺，開車也只能單手握方向盤。我想，這下可要命了，我成了「獨臂將軍」，豈不影響正常生活。正當我束手無策之際，經朋友介紹，我在聖蓋博找到一位專治跌打損傷的老中醫求治。這位年過八十的老中醫，看上去氣定神閒，卻精氣十足。他當機立斷，讓護理小姐端來一個洗臉盆，用溫燙水泡了幾包中藥渣粉，攪拌好放在桌子中間，他和護理小姐把我不能動彈的右手臂硬是扳直，同時把我右手臂放在熱氣騰騰的藥水洗臉盆上「薰蒸」，我強忍著刺骨般的疼痛，渾身汗都冒出來了，堅持配合治療。

這位老中醫既沒開藥方給我，也沒讓我針灸，回到家，我躺了一個晚上，奇蹟出現了，隔天我的右手臂就可以動了，刷牙、開車、一切行動恢復正常。我從心底裡佩服這位老中醫的醫術高超，「妙手回春」，我到現在還一直惦記著這位白衣天使。

再一次，我在餐館買外賣，準備開車回家時，在停車場拿著餐盒，不慎絆倒在水門汀上，整個人跌倒在地。所幸摔倒後沒傷及腦部，牙齒也摔鬆動了，還流了血，臉部已破相，留下一塊傷痕。可能，倒楣的事「過二不過三」吧！還有一次，我去參加一個華人商展，只見迎面走來一隊舞獅人馬，敲鑼打鼓跑來，我心裡一激動，舉起手機準備搶拍舞獅鏡頭，往後退一步時，卻被後面一塊石頭絆倒在地，旁邊的人見狀，迅速將我攙扶起來，除了屁股骨頭有點疼痛外，竟然也無大礙，真是不幸中之大幸矣。

我經歷三次摔倒，又都能重新站立起來，可謂「三起三落」，一方面說明我額骨頭高，運氣還算不錯；一方面也向我們上了年紀的人敲響警鐘。老人摔倒實際上是件十分危險的事，較易引起血壓 升高，及其他併發症。據世界衛生組織統計，每年大約有高於百分之三十的六十五歲以上長者發生意外跌倒，每年約三十多萬人因跌倒致死。這是一個多麼怵目驚心的數字，不能不引起我們的警覺與高度重視。

記得小時候，父母總教導我要「站有站相、坐有坐相」，也就是人坐、立都要有正確的姿勢。我想，走路豈不也該「有模有樣，走有走相」嗎？防止老人摔倒，最關鍵的是走路也要有正確的姿勢，步行速度不宜過快，也不能想出「怪路子」，絕不能做「跨」、「跳」、「蹦」等超越老人力所不及的舉動。

總之，年齡不饒人，老人必須服老，年長者對自己的體質、體力心中要有「一本帳」，規矩走路，健康走路，才能安全走路，在養老路上做個「不倒翁」。