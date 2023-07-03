以前到美國留學之前，就聽聞不少學長姊遭遇種族歧視 的例子，新聞上種族歧視的議題也屢見不鮮；當時的我並沒有太多的想法，直到來美國後發生在自己身上，才體會到種族歧視的嚴重性。

在一次陪女同學走回她住處的路途中，一輛黑色汽車駛過，一名非裔 男子朝向她丟了一顆葡萄，嘴裡咕噥著關於亞洲人的不雅詞彙，當下我正準備報警，但女同學示意我快離開，不要跟對方起衝突，後來對方便駕著車駛離了。

當下我才對種族歧視有比較深的體悟，原來有些人可以單單因為一個人的種族，對其進行歧視與攻擊行為，而攻擊的原因跟理由百百種，可能是認為亞裔 搶走了他們的工作，或是因為純粹的優越感，單純認為其他族裔比較次等。後來也聽聞了一些同學遇到的歧視事件，發現種族歧視也不只存在亞裔之中，歧視也包括非裔歧視白人。

我的好友Eric與他的白人室友Elden一起到非裔老闆開的理髮廳理髮，Elden入店後選了一個座位坐下，當下其中一名非裔店員對著他說：「因為你是白人，你不能坐這個位子，挪到旁邊那個位子去」，聽起來荒謬但卻是真實發生的故事。

美國表面上是種族大熔爐，由各個國家人民與族裔組成，但種族的隔閡嚴重，撇除學校或是工作時間，大部分時候不同人種間很少來往，同一人種會住在同種族比例高的區域，雖然大家口中說著英語，但骨子裡的文化與思維截然不同。

「種族歧視」一詞既敏感卻又真實發生在美國各地，不同族群對彼此間有著偏見或是既定的刻板印象。會產生歧視，其實都源自於對其他人的不理解；人們常會從其他地方去了解其他國家的人，而不是親自與該國的人相處，如果不親自了解別人，那又如何能真正了解別人呢？

曾經參與過一次公益活動，是幫當地的慈善機構整理環境，在一箱箱需要整理的書堆中，隨意翻了一下兒童繪本，內容是不論人種跟膚色，大家都平等的相關內容。

這表示，美國的孩子成長過程中，就已將種族平等教育給下一代，但在某些地區，歧視的問題仍然不斷發生。種族歧視有時也包含隱性歧視，並非直接肢體或言語攻擊，而是被差別待遇、訕笑、白眼等無理態度來對待，這種現象也時常發生在我身為亞裔的同學之中。

那遭遇到種族歧視時該如何面對？我認為沒有標準的方式，而是取決於當下的情況，最重要的是在不危害自己的安全之下，進行錄影蒐證，畢竟，沒有一個人需要為自己出身的種族而遭受不公平的對待。人應該要卸下偏見，了解並尊重其他人。