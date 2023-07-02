收到外孫女傳來一張照片，是她和她媽媽在家門前拍的，母女並肩而立，只有附一句話：「我比媽媽高了。」

我突然想起有人說過這樣的話：「沒有人會忌妒兒子的成就比自己好。」同樣，做母親的也不會介意女兒長得比自己高，怪不得照片上的媽媽笑得多開心。我立刻把手機 遞給老伴看，腦海卻浮現從前她們三代人在一起量身高時的情景。我要把照片印出來，貼在家中那幅量高牆上。

我們樓上睡房的通道有一塊約四尺寬的牆，掛著內有兩張相片的鏡框，旁邊空白處畫著許多孩子身高的鉛筆痕。四十多年前搬進來時，我曾把全屋油漆一遍，是灰白色的，那時女兒只有三歲大，她媽媽就開始在此處替她量身高。每年至少一次，直至長大。後來我重新油漆，為了施工方便，牆壁也改用跟天花板一樣的純白色，全屋煥然一新。當時沒有多加考慮，就把女兒的身高紀錄蓋過了。

好像是轉眼間的事，新的一代又到來，外婆又開始替孫女量身高。情景彷彿就似從前，老伴回憶說：「真像時光倒流，眼前人不知是女兒還是孫兒。」我這個旁觀者卻打趣指出，有兩點不同的地方，一是孫女每次都搶著要自己寫上日期，當然我指的是在她學識寫數字之後；二是老伴當外婆時要用英語來溝通，引得老太太笑起來。

兩代人幼時有相同的地方，當她們到達某個高度時，都叫我講解牆上掛著那個鏡框的內容。鏡框裝有兩張舊照片和一首打油詩，上面的相片攝於香港 機場，是我離開香港時跟父母及弟妹留影。在拍該照前，我剛抱著母親哭過，是黑白照，顯得格外淒清，當時不知道前途如何，全家都為此後的生活擔憂；下面的相片是我抵美後，與妻兒同攝於紐約的一個公園，當時跟妻兒重逢，大家笑容滿面。

打油詩是我抵美後，寫給父母報平安信中的附句，還註明日期，是一九六五年五月。這就是我移民 生活的開始。

孫女愈來愈高，外婆愈來愈矮，最後一次量高是站在小凳子上進行的，從那時起 ，孫女也不想再做小孩子的事了，量高也就終止。回想她幼時跟我們很親近，女兒生產第二胎時，把她留在我們家。幾年後，女兒因病住院幾天，日間孩子都與我們同處，晚上才由女婿接回去。那時我愛牽著她的小手在外面走走，如今過馬路時，她竟要來扶我一把。

孫女的十六歲生日快到了，我想到有一件特別禮物要送給她，雖然此物如今已不通用，但很有紀念價值，那是我幾十年前親手製成的書夾。我讀大學時，工科生必修工廠實習，給學生一塊鋁板和尺寸，叫我們做出一對書夾來。它已放在我書桌上幾十年，是自己珍藏的骨董，只要花些時間，用幼沙紙輕擦，就可以完全翻新。

剛才我站在量高牆前細看，孫女在寫上日期時，後面總愛畫上一個心形符號，大概是她母親從小教導她人間有愛。我心中在想，如果下一次再油漆時，一定不會用新漆把量高痕跡掩蓋，哪怕是有一塊不同顏色的牆。