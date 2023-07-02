每年六月正是美東桑椹（Mulberry）成熟的季節，這時在華府 近郊的社區、公園或路邊，到處都可見到桑樹的蹤影，只要稍微留意，就可以看到密密麻麻的桑椹掛滿枝頭。

桑椹又名桑果、桑棗、桑子，有黑、白兩種，白桑椹屬於較為稀有的品種，在我家附近的社區這兩種桑椹的身影都可以看到。這兩種桑椹的外觀都閃著亮麗的光澤，白桑椹的果實顏色為白裡透亮，好似白玉珠子；黑桑椹則紫得發黑，像是紫黑寶石。

這兩種桑椹比起來，我個人比較偏好白桑椹，因為白桑椹汁多味甜，口感簡直像蜂蜜一樣，吃起來流汁淌液，一種香甜奶味滲到心裡，比酸酸甜甜的黑桑椹更有甜蜜的感覺，而且吃白桑椹時，手上、牙齒上也不會留下紫色的印記；不過論及營養價值，其實還是黑桑椹更勝一籌。

根據現代的營養研究，桑椹含有豐富的葡萄糖、蘋果酸、維生素、花青素、胡蘿蔔素以及鈣、磷、鐵等礦物質營養，能促進腸道蠕動、潤腸通便、增強人體免疫力 、促進造血細胞生長、防止骨骼關節硬化、促進新陳代謝、滋陰補血、補肝益腎、美容養顏等功效，所以被醫學 界譽為「二十一世紀最佳保健水果」。

從中醫觀點來看，桑椹能「滋養肝腎，通血氣，清虛火」，是非常好的抗衰老聖品，更是不可多得的養生優質水果，因此又被稱為「民間聖果」。自古以來桑椹早已經被當作中藥材使用，李時珍的《本草綱目》中曾經記載：「口乾，養肝明目，烏髮防早白髮，提神解勞，補血，補氣，助眠」。

華府的初夏非常炎熱，這時吃桑椹相當對時，桑椹在這個季節是一種很受歡迎的當令水果之一。桑椹的掛果時間很短；一般來講，從成熟到自然脫落只有一兩天的時間。桑椹最好盡量在一、兩天內食用完畢，才能保證最佳的風味。

由於現在是桑椹的盛產期，我們每天傍晚在社區散步時，都會準備一個小塑膠袋，如果看到有成熟的桑椹也會順便享受一下採摘的喜悅。記得小時候在鹿港老家養蠶時，常會去鄰居的後院採摘桑葉以及桑椹，相隔五十多年之後，華府近郊社區內這一株株結實纍纍的桑樹，彷彿是一種跨越時空的傳承，讓我重拾了童年的歡愉。