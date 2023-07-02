一九七四年底，先生從德州 的農工大學拿到碩士學位之後，到密蘇里大學唸博士學位，他只拿到少許的助教奬學金，我是眷屬，不能從事專業工作。為了維持生活，我只能找普通的工作，大學城沒有多少機會，但是我幸運地找到了在銀行當櫃台員的工作。

我的櫃台同事都是年輕的學生眷屬，大家相處很愉快。當我發現懷孕了，她們都很高興，還替我辦了一個「baby shower」，這個外國傳統是邀請全是女生的派對，送禮物給孕婦、給孩子，有自己鉤織的毛線毯子、小睡衣、襪子，還有合資送嬰兒提籃和奶瓶尿片等，都很實用；但因為還不知道娃娃的性別，送東西挑顏色就有點困難。

那個時代，決定性別好像是抽羊水化驗，雖然不會有危險，但我們不願意為了滿足好奇心而去做羊水穿刺。先生說，生男生女都一樣，但是我一向粗枝大葉的，生一個小公主我會帶嗎？確實有點忐忑。同事們不時猜測孩子的性別，有人叫我在透明的杯子裡沖茶葉，看葉子若是尖的先往下沉就是男孩，反之就是女生，我沖滿杯都是躺平的茶葉，當然不靈光。

還有同事用繩子綁住一個戒指，提高繩子在我的肚子前面打轉，看它停止時戒指往哪個方向擺動，決定男女；結果戒指東西南北的打轉，還是沒有答案。我的婦產科老醫生有接生幾十年的經驗，他說只要根據嬰兒的心跳就可以猜測出正確答案；他說我的孩子心跳很慢，一定是女娃，所以先生悄悄地替她取好了漂亮的名字。

我沒有告訴同事們，因為銀行裡有人好玩下注，猜測娃娃的性別。結果「baby shower」時，大家送的衣服和用品都是兩性皆適用的淺黃和淺綠色，沒有人敢送男生的藍色或女生的粉紅色，她們還說中性色的衣服還可以留給下一個娃娃穿，真周到。最後孩子出生，是個健康的男娃兒，連醫生都預測錯了。

美國在二○○八年有一名加州 的孕婦開了一個派對，把她的親朋好友請來，在派對上端出一個蛋糕，大家看到蛋糕的顏色就知道寶寶的性別了。那是個非常歡樂的場景，因為這位孕婦已經流產數次，這次她好不容易保住胎兒，她要和所有闗心她的家人朋友一起分享這個訊息。

當她這個感人的視訊傳上網後，馬上群起效尤，大家更發明了許多不同的方式。有人在派對的氣球 裡放代表孩子性別的小彩紙，在派對上由準媽媽和準爸爸帶領大家一起用針刺破氣球，一時間爆裂聲此起彼落，隨著或藍或粉紅色的彩紙到處飄落，笑聲不斷，皆大歡喜，我倒是擔心那麼多爆破聲會吵到肚子裡的娃娃呢。

前幾年加州的大山火燒了很久，燒毀好多房子，就是因為有埸性別揭曉派對是在野外舉行，準媽媽用事先由別人準備好的信號槍射向天空，放出的彩色煙硝掉到地上乾枯的野草叢，引起大火，等她們報警時火勢已經不能控制了。還有一次，有人雇用小飛機，在天上帶著一條代表性別的彩帶從海邊派對的頭上飛過，但不幸飛機發生意外，在賓客面前掉落海中，駕駛員身亡，歡樂的場合卻造成了悲劇。

性別揭曉派對還是保守一點，不要太另類，以免樂極生悲。