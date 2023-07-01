春雨過後，去年鏟除的雜草又紛紛冒出頭，迅速地開疆拓土，一下子就吞掉臨界的原生草種。眼看前後院各自荒蕪三分之一，不免心急，日夜苦思一勞永逸的對策。

面對荒蕪，外子和我都有各自的堅持。去年在烈日和限水之下，我們試著鋪設兩塊草皮，均告敗北，因此對於我想動手鋪草皮的決心，外子以體力不濟一口回絕。「你有更好的辦法？」我問，「鋪石子吧！省水。」我搖頭否定，平日裡鄰居的柳枝殘葉已夠頭疼，落在碎石上更難纏；「搭一座陽光屋，種蔬菜 吧！」建陽光屋不費力？種蔬菜不耗水？何況還有松鼠、兔子在一旁虎視眈眈。

我拿著小鏟子，一路前進。飽含水分的泥土鬆軟適度，一鏟挖下去，類似酢漿的小植株瞬間脫離泥土，仔細一瞧，纖細的根像蜘蛛網，難怪能在一片綠地輕易開出星空般的點點小黃花。牛鞭草覆蓋度大，葉片柔嫩蒼綠看似無害，其實最霸氣，匍匐的地下根狀莖橫亙十幾公分、固土力強，只要些許，過不了多久，原先草種必棄守，簡直和人類的征戰沒兩樣，我得趕快出手相救。

每每收工後，一對斑鳩夫妻迅速降臨，歪著小腦袋啄食，吃得肚腹圓滾滾，這溫馨的畫面慰藉了鋤地的辛勞。「五月氤六月氳」，我不能拖到七月艷陽高照的時刻，眼見土地日趨堅硬，手臂痠麻日甚一日，進度嚴重落後，只好加緊腳步，從太陽露臉拚命揮鏟，直到頭頂星辰、身披月色，仍然努力不輟；外子看不下去出手相救，幫忙整地、刨低泥土高度，歷時一個月，終於趕在五月底整地結束，就等著鋪草皮。

「我已經找到草皮批發商，買回來的草皮得趁著新鮮，一天鋪完。」因面積太大，外子做足功課。一塊草皮那麼重，哪來的力氣一天完工？商議之下，決定後半段找人解決。

包商前後巡視一圈估算價錢，我正想拿整好的地當作折扣的條件，誰知他形色匆匆，頭也不回丟下一句話，「明天派人來整地。」這話令我錯愕，難道我們做了一個月的白工？

我看著整地工人拉起一條直線，把我挖得像海岸一般彎曲迂迴的線段切直。鋪草皮就得平整，有時勢必除掉一些好的草，這道理我懂，全都因為捨不得的心態，導致費工費時。也許因為我們已經做了七七八八，工人覺得太早完工，便自作主張擴大範圍，已經超出估價時的狀況；外子好意提醒，只見他一本正經回道：「不好的草就得除掉。」對於整土工的好意，存著無盡感謝，不料包商皺著眉，疊聲埋怨整土工多次不服從命令，害得利潤 變薄。

一落草皮約百來塊，我估量如果自己動手，怕是鋪了後頭枯了前頭。包商帶著兒子手腳俐落，每塊草皮互相交錯，半天光景全部解決；聽說我們原本想利用退休 後的閒暇自己動工，連忙指著自己的嘴，開玩笑說：「每個人都自己做，我吃什麼？」也對，雖是不需要高度技巧的體力活，並非人人能勝任，自己不擅長，就別撈過界。

蒙老天爺賞臉，陰霾的六月下了幾場微雨，剛鋪陳的草皮生機盎然，推窗即見滿眼綠意，再也不必擔心「斬草不除根，春風吹又生」的一地雜亂。唯一的遺憾是：包商解除了和整土工的合作關係。事件並非因我們而起，仍有一絲歉意，祝願他早日找到工作。