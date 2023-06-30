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他鄉遇故知

蘇彩菁

這次趁返台之便，我和先生順道前往京都自由行。嚮往已久的清水寺是我們的第一站，在五条坂十字路口，前往清水寺參道的山腳下，豎立了一張大地圖，用漢字書寫，標明主要景點清水寺之外，還詳盡介紹附近最佳遊覽觀光之地，包括地主神社及二年坂、三年坂小道、靈山歷史館、護國神社、靈山觀音及高台寺、寧寧之道、石塀小路、八坂神社等。

我和先生在地圖上指指點點，準備照著地圖指示方向來個一日遊。這時來了一男一女，說著英語，對著地圖猜測，似乎非常困惑，於是我們用英語向他們詳細解釋地圖上的標示，話匣一打開，立即熱絡了起來。男士名為傑克，和他太太莉莉，來自美國新澤西州，傑克任職美國海軍，已派駐日本三年了。當知道我們來自和他們老家緊緊相連的紐約時，更是表現出「君自故鄉來，應知故鄉事」的歡喜，詳細問起美國三年來疫情的前前後後。傑克的姑姑因染疫去世，卻未能見上最後一面，而我們也痛失幾位同事及好友，大家彼此互相安慰著傷痛，抒發無限的感慨。

古語說深山探古寺，清水寺依山而建、高居山頂，我們緩緩爬上五条坂、清水坂的坡道，再登上無數階梯，終於氣喘吁吁來到山頂寺口的售票處，沒想到拿出信用卡買票時，才知道此處只收現金，一卡走天涯，在此是完全行不通的。好不容易爬到山頂，竟然無法進入，失望又喪氣，但也只能無可奈何地往下山方向走去，找地方兌換日幣或是明天再來。

走了一小段路，就看到傑克向我們奔來，手中握著兩張清水寺門票，原來傑克夫婦聽到了我們與售票窗口的對話，就多買了兩張票送給我們。我們歡喜地一再道謝，並且詢問連絡方式，方便日後將門票錢奉還，沒想到傑克夫婦一再婉拒，表示只要我們能開心地遊覽就夠了。

握著兩張清水寺入場券，雖萍水相逢，但卻有他鄉遇故知那種溫暖的感覺。

新澤西州 觀光 疫情

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