我在美國公司工作了二十多年，約從第十個年頭開始，我上班後第一件事就是喝咖啡 。這是一種入境隨俗，但並非真正進入咖啡境界。

我對咖啡的真正喜歡始於二○二二年春的紐奧良之旅。行前我看到介紹，說紐奧良的百年老店杜夢咖啡是必須去打卡的地方，這家名店離我所住旅館不遠，坐落在密西西比河畔。

到達紐奧良的次日一早，我便去杜夢咖啡。咖啡店樸實無華，本身並沒有什麽特別的，然而喝了第一口，感覺濃淡合宜，甜味適當，香滿脣間，揮之不去；咖啡店外，爵士歌手忘我獻唱。密西西比河上，朝陽噴薄，照耀人間極致燦爛的一面。

那時還是疫情 期間，首日晚上我還發燒頭痛，第二天我艱難地起床，步行到河畔，在河邊的台階上、在咖啡店內外，所見所聽讓我忘記了身體的不適。上了老式蒸汽船，高亢的薩克斯風旋律在船艙內蕩漾、在河面上迴響。這不帶一絲陰影的音樂直接驅散人們心間的抑鬱，將笑容推到每個人的臉上。

當天晚上，我的發燒頭痛消失得無影無蹤。我就這樣真正地愛上了咖啡。

我愛上咖啡還有一些特殊原因。近年來，我好像犯了所謂的「清晨憂鬱症 」，在醒來的幾分鐘內，腦袋空空如也，全身乏力，起不來床。這種負面狀況大多會隨著一天的忙碌而褪去；只是第二天一早，這可怕的感覺又會再度來襲，有時甚至會延續一天，讓我覺得生活了無意義與趣味。這時，紐奧良的影像會自動出現，歌聲在耳邊盤旋，喝咖啡的欲望會油然而生。這一杯咖啡連同香氣，基本可以驅散憂鬱的霧霾，將純粹的歡樂帶回我的心田。

早上喝咖啡對上班族來說很重要，經過一夜或實或虛的睡眠和家庭內外各種雜事，早晨往往精神萎靡，不能達到工作所需要的精神集中度，一杯咖啡入腹，幫助上班族提振精神。像我這種每天和電腦打交道的人，咖啡是絞腦汁、解決頭疼問題時不可缺少的東西。

我從小喝茶，喜歡各式茶香，剛來美國不久，我會把茶和咖啡歸入同一種性質的飲料。後來才發覺它們其實非常不同；茶適合在心情寧靜時品，咖啡則可以在精神不佳的狀態下喝，它有道高一尺魔高一丈的力量和氣勢，使人戰勝壓力與鬱悶，回歸積極的心態和昂揚的鬥志。

心情好壞更多的不是一個理論問題，而是一個感覺的問題。一杯咖啡，就是一種濃烈的關於生活的正面感覺，它不是白月光，而是紅太陽。

「一日之計在於晨」，在美國，不少人的一日之計就始於一杯濃濃香香的咖啡，喝了它，在一天繁重的工作面前，人們才算體力、精力雙就位。

關於喝咖啡的好處，近來網上有不少信息和資料，甚至有咖啡有利長壽的調查報告。對我來說，每天一兩杯咖啡，幫助自己快樂積極地面對日常，也許是更加基本和現實的事情。