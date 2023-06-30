去年初夏，當我們得知媳婦懷孕的消息時，喜出望外，媳婦還告訴我們，她遠在加拿大的媽媽當天就迫不及待訂了機票，在她預產期前一個星期會來華盛頓。

當然，最開心的是媳婦姍姍，隔三差五，姍姍就告知胎兒發育進展：聽到胎兒心跳了、看到像個小人了、感到胎動了。等待的時光雖然漫長卻精采，姍姍除了定期到醫院檢查、參加產前課程外，還練習瑜伽、堅持游泳，閏密們更熱心為她舉辦了產前派對，送上珍貴的禮物和美好的祝福。

我也緊鑼密鼓地開始上網學習坐月子常識、收集產婦食譜 ，還不時告訴姍姍坐月子應避免什麼、哪些屬禁忌，生怕有一丁點兒的遺漏。「哎呦，瞧你這嘮嘮叨叨的，姍姍能記得住嗎？」先生終於忍不住了。倒是珊珊，她態度頂好的，「媽媽，讓我自個兒學習當母親吧。」

終於，小寶寶誕生了，親家母幫忙三個星期後也要返鄉了，我琢磨著姍姍還需要進補，就買了不少食材，把背包、行李箱塞得滿滿的，我和先生推著拉著背著這些東西，坐上了南下的火車。當兒子從火車站將我們接到他家時，姍姍抱著小寶寶在門口迎接我們，擁抱親熱之後，姍姍忙不迭地帶我們上樓進了嬰兒房。

嬰兒房是姍姍一手布置的，溫馨又舒適：天花板上星星閃爍，三面牆上貼著五顏六色的鳴鳥，四合一的嬰兒床、可當尿布檯的三層櫃、搖椅加腳蹬的哺乳椅，還有掛著小玩具的運動軟墊和中英文書籍的小圖書館。

我指著檯燈旁一本厚厚的書，「妳在看育兒須知？」「對呀，第一個孩子照書養，但育兒並非紙上談兵，餵奶、換尿布、哄入睡，開始時，我們經常手忙腳亂，不知所措，真著急。」姍姍回頭深情地看著她先生，「幸好，他負責換尿片，特別是半夜，換上尿片後，小寶寶喝足奶很快又入睡了。」

「奶水足嗎？今晚妳喜歡喝什麼湯？」坐月子，湯是重要的菜品之一，特別是哺乳媽媽，更是必不可少。「木瓜花生大棗湯、桂圓乾紅豆糯米湯還是百合蓮子湯？」「媽媽，我自己準備了一大瓶水，你們旅途辛苦，今晚好好休息吧。」就只喝水？姍姍認真地說，「我遵從醫院產科營養師的食譜，簡單又營養，小寶寶一定會健健康康的。」「她三餐吃得比我還多，還不時吃小點心呢。」兒子一臉堆笑，在一旁調皮地說，「媽媽，不是有人說，吃進去的是草，擠出來的是奶嗎？」「魯迅說的。」我漫不經心地回覆兒子，心想，怪不得剛進屋時我還納悶，怎麼屋裡沒有「月子」的油煙味兒？廚房檯面也不見大鍋小罐？這時先生有點兒幸災樂禍，「我早就告訴妳，現在年輕人有他們的生活方式，你非得堅持古板老套，這不，白忙活了。」

說是幫忙坐月子，可實在沒有什麼可幫上忙的，姍姍不坐傳統的月子，兒子也有三個月的帶薪產假，小倆口商量著，凡事他們都能搞定。在華盛頓的兩三個星期，兒子經常安排我們參觀博物館 、遊覽植物園 ，每天傍晚，我們一家人推著小寶寶在寧靜的社區散步，共享天倫之樂。

小寶寶滿月後，我們依依不捨回到紐約，兒子和姍姍每天都傳來小寶寶的照片和錄像，還不時與我們視頻交談，小寶寶一天一個樣，可愛又漂亮。聽著姍姍哼搖籃曲「嬰仔嬰嬰睏，一暝大一寸」，看著姍姍逗小寶寶咿呀學語，初為人母，最是幸福。