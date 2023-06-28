自稱「寡人有疾，不足與外人道也」的好友，特別拜託我分享她最近的重大突破，以幫助跟她同病相憐的人。

明明五口之家飲食作息一模一樣，她懷疑自己是否大腸絨毛特別長，吸水功能特強，從小就她一人便祕 得厲害，在那個很少人家自備有廁所的五○年代，可憐她常得在臭氣沖天的公廁，一蹲就是半小時，久蹲無效，還得麻煩母親動用甘油球灌腸。

兒時她不像別的小孩經常感冒發燒，父母帶她看病絕大多是為了「此路不通」，為了正本清源，還多次請教中醫，無奈都不管用，她說很羨慕別人腹瀉，因為她吃再油，甚至味道不正的食物，都只累積成宿便。

在那個沒有網路的時代，她的好友常寄些報章雜誌上治療習慣性便祕的祕方，有次甚至收到的剪報是：「據調查顯示，節省的人通常會便祕，因為連身體產生的廢物，都捨不得排除。」看後不禁啞然失笑。

她自省的確生性節儉，記得讀小一時第一次全家上麵館，父親問她要吃什麼麵？也沒人教，她不假思索就回答：「我要吃最便宜的」，逗得鄰桌顧客偷笑，父母也很尷尬。可是江山易改，本性難移，她的節儉度日，就跟習慣性便祕一樣，積習難改。

她就這樣一生致力於跟便祕奮鬥，有次在機場候機，差點因為在廁所掙扎得進退維谷而趕不上班機；如今年邁，更得靠瀉藥通便，因為喝秋葵切丁泡的水、吃軟便藥或各種水果、指壓穴位、按摩腹部、日行萬步、做各種運動都不管用，自從婦科手術後，醫囑務要避免便祕，以免腸子打結，她更固定每三天吃一次瀉藥，由於藥效很猛，先是腹痛如絞，後是連瀉兩次。

一個多月前，她看到一個視頻，說是三餐飯前空腹吃一個大蘋果，早餐另加杯牛奶，可以改善便祕；生性節儉的她，從小就根深柢固地認知「蘋果太貴」而興趣缺缺，為了痼疾，她姑且一試，居然奏效，如今已經一個月不需要吃瀉藥了，果如西諺所云：「每日一蘋果，醫生遠離我」，想來因為平常吃完飯，已沒有太多空間吃水果，只能點到為止，飯前先吃，分量較足，可以幫助大腸蠕動，所以特別要我藉報端一角，幫她野人獻曝，祝福同病相憐的讀者如法炮製，藉此「腸」通無阻。