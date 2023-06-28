女兒邀請我一起參加洛杉磯 郡博覽會的畫圖比賽。

博覽會以往都是在九月舉行，去年正好是百年慶，為了避開炎熱的秋老虎，主辦單位打破慣例改在五月份舉辦，讓群眾們可以在晚春的涼爽中，悠閒瀏覽五百四十二畝的展覽園區。

會場大略分成農場區、花園區、遊樂場、美食區，還有成千上萬的零售攤位。

農場區中，有常見的牛羊兔雞鴨，讓小朋友接觸撫摸；還有各種動物比賽，去年我和女兒就跑去看了豬寶寶賽跑，真是妙趣橫生。這次女兒邀請我參加的，就是農場區舉辦的動物畫圖比賽。

以往走在博覽會廣闊的畫展 場，除了對優勝的畫作表示敬意外，也常對著某些作品指手畫腳，自以為是。我現在才知道，原來只要是洛杉磯的居民，都可以參加比賽。女兒既然邀約，我當然是擺出輸人不輸陣的架勢，立刻答應，興高采烈地開始收集資料，決定畫家中的狗狗參賽。

答應時容易，時間飛快，女兒通知我星期六就要交作品時，我都還沒有開筆呢！連忙在線上向台灣的老綿羊畫圖老師求救。

時間急促，和老師喬不出上課時間。老師提議由他把畫圖的步驟，用錄影錄下來傳給我，讓我自己照本宣科。別無他法，也只能死馬當活馬醫了。

第二天就是星期六死線。周五晚上，我看著鏡頭，照著老師的指導，一步一步癡癡地畫，好幾次想要放棄，都是女兒安慰：「媽媽妳畫的好棒」、「媽媽畫得很像，很好看。」

聽著女兒的鼓勵，我才又拿起筆來繼續努力。女兒啊，媽媽真心感謝妳，真希望在妳小的時候，我也是這樣用鼓勵取代處罰，因為我現在深深體會到，鼓勵比謾罵有效多了。

凌晨兩點，終於把狗畫完，筆一丟，就累得不行了，管他什麼比賽呢！

周六起來，看看畫得還挺有個狗樣子，決定厚著臉皮背水一戰，照計劃和女兒去參加比賽。

我們先到附近的美術社買框架版把畫裱起來，然後開車到主辦單位指定的會場交畫。

路上，女兒一直嘀咕，原來，比賽分初級組與職業組，女兒替我報名初級組，她有幾年畫畫經驗，所以報名參加了職業組。現在又開始考慮，是否應該和我一起參加初級組。

我想著「我才不要妳來初級組跟我搶名次呢。」極力慫恿她留在職業組。

從來沒有做過的事情，總是新奇。到了收件場地，才發現比賽的項目五花八門，有人拿著泥塑雕刻，有人捧著手作的模型，有人戴著珠光寶氣的裝飾皇冠參賽。原來每年觀看的展覽，很多都是此地素人製作的。

排隊時，有對老夫婦合力重新摺疊他們的參賽作品，一抖開編織品，只看見兩頭白髮襯著紅色系、色彩豐富的一條手工精緻的毛毯，我不由自主地喊：「好可愛啊！」周圍幾位排隊的朋友，也都對我點點頭，伸出大拇指。

好作品在這裡不怕被埋沒。

有父母和三個小男孩，帶著拼裝好的農場模型。孩子們認真地幫著調整零件的位置。我揣想這一家五口，每天在日常生活忙碌中，擠出時間，拼湊這一副模型，然後在周末的早晨，興致盎然一起來繳交作業。不管有沒有得獎，這將是他們永遠的美好回憶。我在心中頒給他們特別獎。

長長的隊伍，一下就輪到我們了。工作台上沒有電腦，工作人員就靠手邊盒裡裝的資料做事。看起來落伍、沒有效率，但我和女兒卻都覺得，參加過這麼多活動，反而是這次無電腦，完全人工處理的報到手續進行最快。

開車離開會場，女兒問我們會得獎嗎？

我告訴女兒，有她的大方邀約，有老師即時線上指導，我的作品有機會掛在會場。今年博覽會預計有一百三十萬觀眾，只要有十萬人看到你老媽的作品，媽媽就揚名天下了。我已經頒給自己「最幸運新人獎」了。