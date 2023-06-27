六月，鳳凰花開的季節，也是許多畢業生完成階段性學業，準備邁向下個人生階段的日子。

遙想兩年前，獨自一人搭著一大早的班機前往芝加哥 ，約莫十二小時後，我第一次踏上了美國的土地。

入境時人潮眾多，等了一個半小時後，面對的是一位表情嚴肅的女海關，還好，只問了幾個簡單的問題我就被放行了，記得她對我說了最後一句：歡迎來到美國。

領完行李，一群學生代表來接我們這一批新生，搭上遊覽車後，還是抱著忐忑不安的心，很幸運的是這些學生代表熱情地接待，才讓我安心了許多。

接下來的日子就是一連串的新生訓練，適應著文化衝擊，但心中始終保持隨遇而安。

在芝加哥這個全美第三大城市待了將近兩年，解鎖了人生許多第一次，第一次搭乘充滿各種奇異 味道的地鐵 、第一次跟路人吵架、第一次因簽證問題在學生事務中心與承辦人員據理力爭。

直到現在，在學校的畢業典禮上，從院長手上接過了畢業證書，與其說是喜悅，不如說是鬆了一口氣，卻又帶點不真實感，慶幸自己拿到了碩士學位，看著這張畢業證書，短短的兩年所經歷的，被濃縮在這張紙上。

不管是在零下二十多度的暴雪天氣，獨自一人待在圖書館苦讀，或是開著車穿越幾個州，為期幾天的公路旅行，都是留學這兩年中的重要經歷與回憶，這其中最需要感謝的，莫過於家人，好幾次因為挫敗想要放棄，但每當想起遠在一萬兩千多公里外的台灣家人，我總會咬著牙堅信自己能夠撐得過去，還有在國外遇到的所有善良的人們與朋友。

或許對許多人來說，畢業季代表的是準備邁向下個人生旅途的飛黃騰達，但對我來說則是感恩與省思的季節。有人說人一生中所遇到的各種人事物都是註定好的，因此我感謝所有正面與負面的事物、緣起與逆緣起，也許未來的我只是個做著普通工作、領著普通薪資、吃著路邊小店的普通人，但經過的人生淬鍊會一直深埋在我的內心，成為人生的養分。

畢業，就像公路旅行的終點，旅途中會感到疲累、遇到各種猝不及防的問題，但攻克這些困難後，會回憶著旅途中所有的酸甜苦辣，細細品嘗。