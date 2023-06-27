今天日曆上的五月，則是加州百花盛放的季節，五月花成了美的代名詞。(圖片：作者提供)

經過長達半年的雨季，所有植物都吸取了足夠的雨水，加上從不缺席的陽光，日夜有最適宜植物的溫差，夜間還有充分的露水，五月的北加州 、一年中最美的季節就到了。

住處矽谷聖塔克拉拉道路兩旁，每家門前的花都開了，好像有一個指揮官一聲號令，那些沉睡許久的各種花兒便燦爛地開了，包括栽種的、野生的、灌木的、樹木的、大朵的、微小的，還有攀緣在木柵欄上的炮仗花和緊貼在植被上的野菊花。

我喜愛放眼望去，遍地多種叫不出名的花兒在陽光下以各自姿態綻放；喜歡看最大量、最奪目白色的、黃色的、紅色的玫瑰花，這種花以怒放的形式展示自己，就像無拘無束的美國人張揚個性的樣子。北加 的玫瑰花如果大量栽種，則可以看到每棵都長成一叢，有一種覆蓋了所有的綠葉的壯觀，蔚成一片花海，浩浩蕩蕩為之驚艷。

大花我不會放過，但我更注重那些不顯眼的小花野花。我會在某一家的欄杆、某一片大草坪上，又或在某棵大樹之下俯下身來，仔細端看那些不在乎自己的微小、不在乎自己的平凡、不在乎所處的位置，認真開放的不知名小花，欣賞這些填補著每一個人們忽略的地方，獨自燦爛芬芳。

孤陋寡聞的我，幾年前從移民加州老友阿慶的社交圖片上得知，加州的州花花菱草在我們周圍隨處可見，那些大量長在路旁、莖葉並不起眼但造型簡單色彩豔麗的金黃或紅色花菱草，據說還有幾十個名稱，其中我記住了它是罌粟科的一分支，別名金英花；這種花由於遍布加州大地，生性頑強，抗干擾力了得，細小但色豔美觀，具藥用及生活價值，開花周期長，有益於環保而為加州人所喜愛，被選為州花。

假日，許多閒暇在家的人們，會在陽光下微笑著整理自己前庭花園和窗下、彎曲的入門小道旁的花兒。在我看來，這既是一件家務事，一次勞作，更是一件浪漫的美事，就如同有情人在陽光下的假日赴美麗約會。試想，在鮮花叢中，聞著花兒散發的芳香，優雅地修剪多餘的枝蔓，襯托正在盛放的花朵，是多麼詩意、多麼令人心曠神怡。

我喜歡花的世界，喜歡呼吸空氣中洋溢著淡淡的香氣，喜歡各種姿態、各種香味的花相約齊放的壯觀，加州五月，是我最陽光燦爛心花怒放的季節。

是的，長在花的環境，有些人會得一種醫生說是花粉過敏 的症狀。每到這個季節，過敏就會發作，鼻子發癢、眼睛發紅，甚至不斷打噴嚏流眼淚。這真是美中之不足，難道大自然給予人們享受美的同時，也要人們付出一些代價嗎？我知道，儘管如此，不少患花粉過敏症的人們，抱怨之餘，依然不會放棄對花的喜愛，依然愛花，還有樂觀者打趣說，這是因為愛到難以抑制而流淚。

有時我喜歡先作文後命題，這篇孕育了一個月的小文結尾時我想到了題目「北加五月花」；文題寫下後，「五月花」這三個字突然讓我聯想到一艘創造美國歷史的輪船名稱。幾百年前，有一艘載著一批懷抱理想、不遠萬里飄洋過海追求未知的人們來到北美，那艘船名字就叫「五月花」。

這群追求理想的人們，不少人在漫長的海上旅途及抵達目的地後付出生命的代價，最後他們來到北美的這片新大陸。往後的歲月，他們與當地的印第安人相依為命，共同開發了這片土地。五月花輪船，是開拓發現不怕犧牲的代名詞；而今天日曆上的五月，則是加州百花盛放的季節，五月花成了美的代名詞。

北加五月花，美哉。