從有記憶以來，我就是愛吃，不挑食，除了特別稀奇古怪的食物之外，我大概什麼都吃，有趣的是我怎麼吃也吃不胖，小時候的外號叫「瘦精精」。

朋友請我吃飯，總是吃到最後剩我一個人還在吃；朋友的太太說，她最喜歡請我吃飯，因為她覺得很有成就感，盤光碗光，每一道菜都被我掃光了！因此，我成了這位朋友的座上賓，逢年過節少不了大吃幾頓。

稍長，開始找對象的時候，心裡就打如意算盤，找個會燒飯煮菜的老婆，一輩子就可以不愁吃了。果然皇天不負有心人，老天爺賜給我一個老婆，專攻家政營養，不僅會做菜，而且還兼顧健康營養，真的讓我喜出望外。

婚後，老婆確實認真地展現幾年廚藝；我因為愛吃也愛做，逐漸地，她成為廚房指揮官，我成為執行副手，炒炸蒸煮一手包辦，從此，廚房成為我一生工作重地。有一次，參加老婆大學同學會，聊起夫妻之間誰是廚房總管，結論是：學家政營養的高材生們，她們都「會」做，但是都不「愛」做。這點，我真是失算了，只好為愛吃付出代價啦！

雖然愛吃，但難以下嚥的「佳餚」還是敬謝不敏。有一次去中國湖南出差，公司同事盛情招待，特別點了幾道菜，其中有一道菜，同事要求我上菜的時候閉上眼睛，等菜上桌後再睜開眼睛；結果一睜開眼睛，映入眼簾的是一盤黑漆漆的蟲子，再定神一看，是滿滿一盤油炸的蠍子，頓時我整個頭皮發麻，胃腸翻騰，食慾一落千丈。在眾目睽睽期待下，我勇敢地伸出筷子夾了一隻蠍子放入嘴裡，閉上眼睛說，「嗯，很酥！」這是我一生中永遠不會忘懷的「盛宴」。

剛來美國留學時，第一次吃生菜沙拉，感覺好像牛在吃草，心想老美真的好懶，放點油、加點鹽炒一下不是很好嗎？為什麼用水煮蔬菜 ，軟軟爛爛的，毫無口感，淡而無味。

日子久了，也漸漸習慣吃生菜沙拉，甚至還覺得很清爽可口富營養呢！美國食物顯示出美國人的生活態度：簡單、快速、實用，對我這個「中國胃」，只好「入境隨俗，適者生存」了。

有人說，愛吃是福氣，但是隨著年齡的增長，愛吃卻成了「毛病」，這不能吃那不能吃，看到流口水的食物，想不吃都難過。民以食為天，趁著還能吃的時候，好好享受每一天吃的快樂時光。