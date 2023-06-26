最近我常搭捷運 去華府 ，捷運似乎有點貴，但省下的時間、油錢，免去了自行開車的精力耗損，例如路上塞車、市中心找停車位子等，搭捷運應該更是划算。

坐在捷運上，可以休息看書、靜思打坐，或觀賞窗外的美麗景色，也可以看到眾生百態。

年輕女孩拎著咖啡上來，不時偷偷地吸一口（捷運上禁止飲食）；斜對面那對情侶，偶爾秀恩愛，雖然兩位都是男士；小孩們在車上跑跳淘氣，被大人制止；捷運車上有一躺地睡客，真是「它行由它行，他自睡大覺」，眾乘客則是「他橫由他橫，我且明月照」。

華府捷運車廂內基本上維持著整潔乾淨，轉站換線也極為方便，在市中心的地下捷運站的建築設計更是風格獨特，最常見的是CFA和Harry Weese設計的「哇福餅」（waffle）式拱頂天花板，其特點是排列在牆壁上的矩形水泥凹塊，整齊地堆疊至頂，使它們看起來像是包裹在車廂周圍的哇福餅。站內空間寬廣，白色的燈光由下向上射向哇福餅，明暗有致，弧形曲線順暢，有視覺的美感以及清爽。

捷運搭久了，總也會遇到一些不順。有一回途中某一站，捷運車子停了，車內傳出廣播，由於電力系統出了一些問題，車子將暫停一段時間，整節車被困在站內。車內轉成微弱的燈光，仍有冷氣，備用的電力系統開始運轉，嗯，還有點情調呢！不少人開始拿出手機 ，打發時間。有乘客開始聊天評論：這回沒有趕我們下車轉搭巴士，已經不錯了。

也曾在市中心中國城站入口處，正巧遇到六七個黑人青少年在互罵打群架，我立即停步觀看，腦海裡閃過拿出手機拍照的念頭，但兩手拎著東西，要暫時放在地上去拿手機嗎？我的東西是否更危險？群毆約十秒鐘，一旁站辦公室裡立即衝出一男一女的警察出來遏止抓人，青少年們一窩蜂散去了，行人遊客一切如常。不得不讚賞這兩位警察的勇猛。

有一回出站時，看到一家五個黑人，媽媽帶著四個小孩，有大有小，穿著還很時尚，出站時，那媽媽直接由門上跨過去，估計她前面的三個小孩也是用此法過去的，她最小的女兒落在最後面，也想學著媽媽用爬的，媽媽回頭對著約三四歲的小女兒說，用鑽的，打扮著像小公主的女兒就聽話地彎著身子鑽了過去。一家五人高興前行。我轉頭瞄向站務人員，亭子內的站務人員低著頭「辦公」，或是故意不見、默許？後來也又看到一次，兩個二十多歲的年輕人，以跨欄動作跨門逃票，所有人視若無睹，不關己事、也不敢管彼等事。

我問了以前常坐捷運上班的長子，他那表情就是：我真是少見多怪。他還說紐約的地鐵更多逃票者，被抓到一次罰一百元；搭華府捷運的朋友跟我說，她也看過很多次，有一次她還雞婆地去敲玻璃窗，問站務人員看見了嗎？站務人員回道：「我又沒有瞎。」那次以後她也懶得管了。細想也知，見此逃票事件最多的，肯定是這些「明哲保身」的站務人員。

這華府捷運的逃票行為，遠比加州的搶劫商店，搶在九百五十元之內「都不會有事」，或也算是微不足道吧。

有朋友忠告：您若沒有隨身攜帶武器自衛、或是擁有李小龍的功夫，就享受捷運、靜觀百態吧。