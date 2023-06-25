老同事夫婦自北京 到美東參加女兒的大學畢業典禮，全家順道由東岸到西岸一遊，也計畫來洛城三天。

過去多年，每次去北京無論因公因私，都獲得他的幫助和招待，這次大膽地邀請他們一家三口來洛城時，不必另訂旅館 ，到我家小住。寒舍號稱有五間臥室，客房有獨立的浴室，不受干擾，也不影響別人。而且在客人來洛城期間，兒子正好要出差，他建議不妨也提供他的套房（包含浴室）給客人用。

非常高興客人一家很樂意接受了邀請，於是我把客房和兒子臥房裡雙人床的床單，和樓上兩間浴室的毛巾都換了乾淨的。剛好星期一我的管家剛做了每周例行的清潔，只需客人來的前一天把花瓶換上新鮮的插花，去趟華人超市 ，把冰箱好好充實一下即可。

把客人盼來了，有七、八年未見，除了外貌上我們的白髮又多了一點，話題聊開後，感覺又回到了從前，好像大家都沒變，他們也很放心自在地在我家住了三天。每天傍晚回來，晚餐無論是去餐館，或在家裡各自做一些拿手菜，端上桌子都是有模有樣的佳餚，我們四人吃得津津有味，還互相詢問菜的做法和祕方。快樂的時光總是過得特別快，短短的三天像飛一樣溜了過去。

客人走了，第二天早晨，我上樓看看有什麼需要整理的，然而卻給了我莫大的驚喜，怎麼完全看不出來有任何變動的痕跡？原來他們只用了客房，而且在離去之前，他們又仔細地清潔和整理，把房間還原成本來的面目，只要下星期管家來時，請她換一下床單和毛巾就好，這樣深懂作客之道的好客人，我歡迎他們再來。的確，有朋自遠方來，不亦樂乎！