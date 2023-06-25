我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

有朋自遠方來

潤蘇

老同事夫婦自北京到美東參加女兒的大學畢業典禮，全家順道由東岸到西岸一遊，也計畫來洛城三天。

過去多年，每次去北京無論因公因私，都獲得他的幫助和招待，這次大膽地邀請他們一家三口來洛城時，不必另訂旅館，到我家小住。寒舍號稱有五間臥室，客房有獨立的浴室，不受干擾，也不影響別人。而且在客人來洛城期間，兒子正好要出差，他建議不妨也提供他的套房（包含浴室）給客人用。

非常高興客人一家很樂意接受了邀請，於是我把客房和兒子臥房裡雙人床的床單，和樓上兩間浴室的毛巾都換了乾淨的。剛好星期一我的管家剛做了每周例行的清潔，只需客人來的前一天把花瓶換上新鮮的插花，去趟華人超市，把冰箱好好充實一下即可。

把客人盼來了，有七、八年未見，除了外貌上我們的白髮又多了一點，話題聊開後，感覺又回到了從前，好像大家都沒變，他們也很放心自在地在我家住了三天。每天傍晚回來，晚餐無論是去餐館，或在家裡各自做一些拿手菜，端上桌子都是有模有樣的佳餚，我們四人吃得津津有味，還互相詢問菜的做法和祕方。快樂的時光總是過得特別快，短短的三天像飛一樣溜了過去。

客人走了，第二天早晨，我上樓看看有什麼需要整理的，然而卻給了我莫大的驚喜，怎麼完全看不出來有任何變動的痕跡？原來他們只用了客房，而且在離去之前，他們又仔細地清潔和整理，把房間還原成本來的面目，只要下星期管家來時，請她換一下床單和毛巾就好，這樣深懂作客之道的好客人，我歡迎他們再來。的確，有朋自遠方來，不亦樂乎！

北京 華人超市 旅館

上一則

在美國找第一份工作

下一則

壁畫與塗鴉

延伸閱讀

洛城新語╱人生沒有完美劇本

洛城新語╱人生沒有完美劇本
洛城新語╱推動住房是人權 進步的開始

洛城新語╱推動住房是人權 進步的開始
洛城新語／公校式微與私校崛起

洛城新語／公校式微與私校崛起
北美台灣旅館同業洛城開年會 重科技應用

北美台灣旅館同業洛城開年會 重科技應用

熱門新聞

著名小提琴大師林昭亮透過律師發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。（本報系資料照片）

遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅

2023-06-22 12:25
陳佳蕙∕圖

婚禮也瘋狂

2023-06-18 02:02
吳孟芸∕圖

什麼樣的犧牲才算值得？

2023-06-21 02:02
倩華∕圖

移民路上遇貴人

2023-06-19 02:02

女王的移民路

2023-06-20 02:02
吳興文。(本報系資料照)

華人藏書票收藏第一人 吳興文辭世

2023-06-20 13:41

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻