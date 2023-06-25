七○年代，我在台灣大學畢業服完兵役後，申請到美國大學研究所就讀；唸完碩士學位後，繼續唸博士學位不是我的首要規畫，所以對於留在美國還是回台灣就業陷入長思。

聽早期來美的留學生 說，以前留學生只要唸到研究所學位，幾乎都可以申請綠卡 永久居留，但七○年代開始，大概是人才過剩，學位就沒有那麼吃香了。當時的規定是外國學生拿到學位，可以申請十八個月的工作實習，在此期間，如果工作單位有需要，公司可以出面為員工申請綠卡。

那時我的想法是，如果能夠在美國有一年半的實際工作經驗，將來不管繼續留在美國或回台灣工作，應該都比較吃香。

我在學校唸的是化學專業，看到德州 附近能源化工廠很多，以為找一個化學有關的工作應該不會太難，畢業後第一個目標，就是決定尋找工作實習的機會。但沒想到，因為從台灣畢業後，我從未有過任何工作經驗，再說我當時拿的是學生護照，沒有永久居留身分，在美國找人生第一份工作何其容易？

那時不像現在網路這麼普遍，什麼都可以上網查詢，我都是每天看報紙的求職廣告，打電話投送履歷表應徵，耗了兩個多禮拜沒有任何進展。我開始緊張，因為我一共只有十八個月的居留期限，沒有多餘的時間可以消耗。我像無頭蒼蠅一樣什麼工作都申請，包括工廠的技術員，連需要輪班的工作也不放過，開始覺得這樣下去不是辦法，是否應該放棄？

皇天不負苦心人，就在此時我竟碰到一個大轉機。那天是去應徵一個煉油廠的輪班技術員，那位主管看起來很和藹，我們談得很愉快，結束前他很坦誠地跟我說：「年輕人，你的學歷超過了我們這個職位的需要，這個工作只要專科畢業就可以了，你有碩士學位，做這工作太可惜了。這樣好了，我知道一個比較大的公司，他們有研究發展部門，你去試試看是否有適合你的工作？」我衷心感激他對年輕後進不吝鼓勵。

我照著他提供的信息按址找去，由於這家公司沒有在招聘人員，我碰巧出現，也許剛好有缺，資歷也符合他們的要求，竟被馬上錄用，我內心充滿感激與感恩。我專程去感謝這位我求職以來的人生第一個貴人，他也為我高興。

能進入這家公司得來不易，我當然努力工作。一年半的實習期限很快到來，我把外國學生的工作居留規定向頂頭上司詳細解釋，我說如果公司願意留用我，要出證明支持我申請綠卡才可以長期居留。我們外國學生複雜的身分問題，一般美國人怎麼會懂？我現在還記得上司當時的回答，他說如果申請綠卡這麼困難，我們幫你先申請美國公民。我聽了真有點哭笑不得，一般老美真是天真得可愛。

有了公司作為後盾和上司堅定的支持，我循規定一步一步拿到綠卡，五年後變成公民，轉換成移民身分。當年我覺得申請綠卡居留如此困難，但如今要申請則更不容易，光是自己努力還不夠，還要經過排隊抽籤憑運氣，這就不是我們自己可以掌握的了。

祝福各位想申請居留的朋友心想事成，多方諮詢，不要放棄並堅持到底，機會也許就在下一個嘗試後發生。