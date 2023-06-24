五月中小兒子紐約大學醫學 院畢業，請我們去參加他的畢業典禮。受新冠影響，該校前三年的畢業典禮都是在網上進行，這是新冠後頭一回舉辦實場活動，相當隆重，也難得看到這麼多「醫生」台上台下聚一堂。

即將履新的校長和嘉賓致詞後頒發畢業證書，一百一十二位畢業生列隊、叫名、上台，和院長握手、領證、留影，台下此起彼落不乏有親人們的熱情歡呼和鼓勵。有位致詞的貴賓，廉剛（Langone）老先生，是該醫學院的幕後金主，夫妻倆為紐約醫院和醫學院籌款多年，不遺餘力，這學校的醫學中心就是以他們命名。二○一八年，他們夫妻更捐出一億美元成立學費基金，讓紐約醫學院成為全美第一家學費全免的醫學院，造福莘莘學子。

紐約對我來說也不算陌生，頭次來是在一九七七年暑假，那時剛買了部老爺車，就興奮地開來紐約，上了自由女神像和帝國大廈。一九八一年來東岸謀職，在新澤西、紐約也住過三年。那時候周末進城辦貨、打牙祭，都是直駛中國城，因為這裡有最合華人的菜餚和最合理的價碼。洋餐館除非是公司買單，是不會去的；這次來紐約，特別選了三家洋餐館，登門打卡品味，也算補回四十年前的遺珠之憾。三家老飯店是：豪士頓街上的凱茲（Katz's）三明治店、中央公園西南角上的綠苑酒廊（Tavern on the Green）以及三十六街上的金氏牛排館（Keens）。

凱茲是紐約市 最老的一家猶太式小吃店，成立於一八八八年，百年前同類家庭小吃店街頭巷尾到處都是，滄海桑田，經歲月洗禮，到現只剩這一家，也已改由職業廚師團隊接手經營。他們每天要賣出幾千磅的牛肉，但是所用材料仍以古法調理，貨真價實，肉嫰味美，所以門庭若市。前幾年還被紐約時報評選為紐約市小吃店第一名，許多電影 也到這餐廳取景。我拿到三明治後，先得齜牙裂嘴照張相存證，才開始大快朵頤。第一口就齒頰留香，值回票價。

綠苑酒廊就在林肯中心邊上，隔兩條街，我們在畢業典禮後信步過去吃晚餐。雖然兩個月前就訂了位，但是當晚人潮洶湧，仍然要等上半小時才能入座。餐廳於一九三四年建在中央公園內，因地點獨特，遂漸成為紐約市的地標，附近達官顯貴、音樂藝術界名人多來光顧此店，因而名聲響亮，同樣也有不少電影來此取景。餐後侍者送給「畢業生」一塊大蛋糕，上面插著蠟燭，大盤子邊上龍飛鳳舞寫著英文恭喜一字，我當然加付小費回個禮，大家皆大歡喜。

金氏牛排館於一八八四年起家，在這地址一直開到現在，以賣羊肉出名。那時代紳士名流都吸菸斗，長菸斗多由陶土燒成，易折，所以用後都是留交店家保管。現在早已不興吸菸斗，但是前人留下的煙斗仍是一排一排密密麻麻地高掛在天花板下，服務員說有九萬枝之多，其中不乏羅斯福總統、愛因斯坦等名人的私用菸斗。

主餐過後店家也送上一塊插著蠟燭的起士蛋糕以茲慶賀，為這頓晚餐和這趟紐約行畫上個完美的句點。