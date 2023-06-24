外孫畢業典禮這天，我們早早穿戴整齊，女兒認真打理好自己的裝束後，又特意開車去超市選購了一大束鮮花。待我們進入會場，一見典禮大廳那隆重熱烈氣氛，心情即難以平靜。在歡快的音樂聲中，身著青青畢業長衫、頭戴平頂畢業帽的莘莘學子列隊步入會場，個個青春年華，英氣迷人。我和女兒看到外孫那高大帥氣的身姿，想到他嬰兒蹣跚學步的樣子，亦淚眼模糊了。

在國歌聲中，畢業典禮隆重開幕後，即是校長講話。校長深情的講話，兩次提到外孫的名字，表揚他被選拔為中學生省級籃球隊員，又多次取得賽場冠亞軍，也為學校贏得了榮譽，並且各項學業皆優，是最早獲得加拿大 明星大學錄取信同學中的一個，最後還表揚他具有良好的情商，很得同學們愛戴。

我聽了十分高興，不覺望了女兒一眼，女兒竟流下了淚水。我想女兒此時眼前一定浮現出兒子成長的每一個溫馨瞬間。還記得外孫上小學時，女兒把剝好皮的煮雞蛋 放在他面前，他不願吃，女兒就變著法給他煎溏心蛋或蒸雞蛋糕讓他吃；女兒工作再忙，為孩子也事必躬親，似不允許自己缺席孩子成長每一個環節的愛和責任；每周的幾個早晨或晚間，要開車送兒子參加籃球訓練或樂器班，準時不誤。女兒流下的淚水，是幸福的淚水、甜甜的淚水。

接著是頒發畢業證書，隨著主持人宣讀著畢業生名字，一個個畢業生走上講台的校長面前，莊重地接過校長遞給的畢業證書，這是高中三年學業的完滿成果，也是即將邁向大學的合格證。女兒和那些母親一樣，紛紛用相機或手機 拍照，分享自己孩子成長的驕傲。

最令我們激動的，是外孫的畢業生代表講話。在高中畢業典禮能登上講台並代表全體畢業生講話是莫大的光榮。外孫的講話沉穩鎮靜又熱情奔放，表達了畢業生對母校和師長的感恩之情，並表示決心在未來的日子要更加努力進取，為母校爭光。

尤讓我和女兒感動的，是外孫演講最後，特別感謝媽媽在他成長的每一步中所付出的心血和愛，一下子深深觸動了女兒的心，使女兒熱淚不止。

外孫代表講話在熱烈掌聲中結束時，畢業生們紛紛站起，一邊歡呼一邊把畢業帽高高拋起，整個會場沸騰了，畢業典禮達到熱情的高潮。

畢業典禮的尾聲，學子們離別前的情景，卻格外讓人心動。即將分別，同窗多年的學友就要四面八方，他們十分珍惜這臨別前的時刻。我看著女兒舉著手機，緊隨外孫活動的身影，不斷拍下每一個值得珍貴的鏡頭。想不到外孫的高中畢業典禮如此美好、如此熱情洋溢。

畢業典禮這種莊重的人生儀式，對孩子的成長善莫大焉，這亦是加拿大教育文化的一個優越亮點。

而高中畢業的孩子正當十八歲，因此高中畢業典禮就多了一重格外意義，即成為他們一個隆重的成人加冕禮，是他們人生成長中的一個重要里程碑，學子們將終身難忘。