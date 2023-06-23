上個月，我去了法屬波利尼西亞度假，在南太平洋的美麗島嶼「波拉波拉」感受到大溪地人的淳樸和魅力。

度假期間，我參加了一趟私人海灘之旅，導遊是大溪地人，她的名字叫Corinne，是個法國名字。Corinne告訴我，她父親出生於二戰時期，當時有美軍在此駐紮，所以她爸爸生著一雙藍眼睛。Corinne還告訴我，她共有姐妹五人，同行的是她的大姊Jiji。Jiji皮膚黝黑，是個典型的大溪地人，我們一起坐船來到Corinne家族的私人海灘，她二姊就住在這個海灘上。

我剛上岸坐定，Corinne就捧來一顆新鮮的綠椰子，請我喝現剖的椰汁，她說不用吸管，直接喝味道更美。我喝了一口，一股清涼的汁液滑過喉嚨，鮮美滋潤，沒有一點甜膩之感。我問為何這與市賣的罐裝椰汁味道不同？Corinne說，這是島上野生的椰子，自然天成；有些椰子種植園會有意在土壤裡加入糖分，由此提高椰子的甜度，我聽後望向大海，點頭無語。

這時，Corinne指著一群在水裡玩耍的小朋友，說那些都是她的外甥們。因為那天是休息日，孩子們不用上學，他們正在海裡追逐遊戲。看著這些孩子們玩得如魚得水，我明白了大海就是小朋友的遊樂場，魚兒和海浪就是他們的夥伴。

喝罷椰汁，我戴上浮潛面具，在一堆珊瑚礁之間觀賞著五顏六色的熱帶魚群。有一較大的珊瑚礁，上面有許多紫色波浪狀的生物，它們不時地一張一合。只見那些孩子們用工具撬下，再用海水裡洗洗送嘴裡就吃。我很好奇，Corinne告訴我，這是一種蚌殼叫「Bahuwa」。Jiji見我好奇，潛入水中撬下一個，破殼後用海水洗淨蚌肉，再擠幾滴檸檬汁讓我品嘗。Bahuwa入口鮮脆，味道像牡蠣，但是比牡蠣筋道爽口。

午餐後，Corinne從地上撿起一顆棕色的椰子，她說這些地上的椰子一年後會生出綠葉，再過幾年就會長成另一棵椰樹。接著她用一根木棍剝開了椰皮，用長刀敲擊椰子的頭部，這顆棕色椰子就流出了帶著果皮香味的椰汁。Corinne還教我把椰肉刨成絲，再用椰子皮裹住椰絲，然後兩手用力一擠，從椰皮裡便流出白白濃濃的奶汁。

品嘗完椰奶，Corinne的二姊拿出一些樹葉和小木條，演示了如何編製茅草屋頂。她在一根長棍上纏上一片樹葉，然後用另一根細木棍像針線一樣，穿過樹葉把它固定住。接著是第二片、第三片樹葉，這些樹葉被編成一排，她說需要二十排才能完成一塊屋頂，我心裡默算，這需要花去將近三個小時，才能完成一塊屋頂。二姊說，或許多年後會用機器製造，但那時應該不再用真的樹葉，而是被塑料製品取代了。

我離開小島時，問「波拉波拉」是什麼意思？Corinne說就是拍手喝采之意。地如其名，深以為然。

我現在終於明白，後印象派畫家高更為何會放棄巴黎股票 經紀人的高薪，來到大溪地追求夢想，他最後成為地道的大溪地人，並在這片島嶼找到自己的歸宿。

所謂上流社會的物欲只是膚淺的享樂，從自然、森林、大海裡，才能體驗到真正生命的奢華。