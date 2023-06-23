我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

小學文化節

彗心

在美國，除了國慶、聖誕節等十個法定節假日外，還有牛仔節、玫瑰節、美食節，林林總總，而我印象最深刻的是小學文化節。

今年五月二十二日是外孫丹尼就讀的小學舉行一年一度的文化節，這是一所擁有九個族裔學生的學校。女兒凱侖請了一天假，擔任義工，自告奮勇負責一項具體的工作，究竟做什麼好呢？她和我商量，決定以宣傳板的形式向孩子們宣傳中國文化。宣傳板分三部分：一是她們一家到中國北京長城、故宮和台灣陽明山、日月潭旅遊所拍攝的照片；二是受全世界喜愛，圈粉無數的中國國寶熊貓蠢萌可愛的照片；三是丹尼在家和學校的生活照。我們按學校規定，在文化節前一天送到學校。

上午九點整，盛裝打扮的兩百多個師生和一百多個家長，興高采烈匯聚而來，有的手揮美國、英國、法國等小國旗；有的身穿本族裔的服裝，有的手捧鮮花、頭戴花環，成為美國多元文化的象徵。大家集中在學校的操場上，當校長宣布文化節開始，全體肅立，伴隨著美國國歌，星條旗冉冉升起，然後是印度橙白綠三色的國旗緩緩升起。我問凱侖，為什麼要升印度國旗？她說，這所小學是印度裔美國人辦的，每年文化節除了必升美國國旗外，大都會升辦校族裔的國旗，旨在培養學生對學校的認知和感情。

九點三十分，文藝演出開始，負責報幕的是丹尼和麗莎，他倆落落大方登場。第一個節目是「讓我們手拉手」，身穿民族服飾的一群孩子手拉手，用舞蹈的形式，呈現世界人民大團結的絢麗畫面。第二個是「勞動最光榮」，身穿宇航服、消防服、工人服等六個小演員，或推或扛著各自的道具魚貫登場，載歌載舞。

正進入換牙期的七歲女孩愛莎，用稚嫩的童聲演唱 「雨兒雨兒快走開」（Rain rain go away）， 雖然滿嘴漏風，但卻一臉陶醉，說不定將來是個出色的歌唱家。

演出結束後，我們走向展廳，沿路掛有美國歷任總統、科學家和傑出人物的畫像和說明，把人們帶進歷史和科學的長廊。

中午，在大草坪上，大家在十多把彩色遮陽傘下共進午餐。

全部餐飲的費用、準備均由家長負責，大多都是富有本民族特色的食品，如印度的馬沙拉薄餅、法國的反烤蘋果塔、義大利的方形比薩，我最喜歡的鳳梨酥也在其中，彷彿走進世界美食品嘗會。

文化節尚未結束，學生們就已設想來年的文化節，有的說要做一個機器人，煮飯做菜，承包明年文化節的餐飲製作；有的說要給無人駕駛汽車再添機翼船槳，海陸空三棲，他們的想像力超乎我的想像。

沒想到，輕鬆愉快的文化節，激發了孩子們的上進心和豐富的想像力。

偉大的科學家愛因斯坦說過：「想像力是創新活動的心理基礎。」研究發現，想像力和創造力的黃金年齡段是在二到十二歲，如果你和你的孩子有機會參加小學文化節，可千萬別錯過。

印度 美食 義大利

上一則

閒談甜甜圈

下一則

大溪地人

延伸閱讀

拜登會莫迪 向中國送出「安靜而重大的訊號」

拜登會莫迪 向中國送出「安靜而重大的訊號」
莫迪華府國事訪問 美半導體企業擴大投資印度

莫迪華府國事訪問 美半導體企業擴大投資印度
印度人權引關切 白宮：拜登不為此向莫迪「說教」

印度人權引關切 白宮：拜登不為此向莫迪「說教」
南加羚羊谷大火 燒毀1600畝地

南加羚羊谷大火 燒毀1600畝地

熱門新聞

陳佳蕙∕圖

婚禮也瘋狂

2023-06-18 02:02
倩華∕圖

移民路上遇貴人

2023-06-19 02:02
吳孟芸∕圖

什麼樣的犧牲才算值得？

2023-06-21 02:02
著名小提琴大師林昭亮透過律師發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。（本報系資料照片）

遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅

2023-06-22 12:25

女王的移民路

2023-06-20 02:02
吳興文。(本報系資料照)

華人藏書票收藏第一人 吳興文辭世

2023-06-20 13:41

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶