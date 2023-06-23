在美國，除了國慶、聖誕節等十個法定節假日外，還有牛仔節、玫瑰節、美食 節，林林總總，而我印象最深刻的是小學文化節。

今年五月二十二日是外孫丹尼就讀的小學舉行一年一度的文化節，這是一所擁有九個族裔學生的學校。女兒凱侖請了一天假，擔任義工，自告奮勇負責一項具體的工作，究竟做什麼好呢？她和我商量，決定以宣傳板的形式向孩子們宣傳中國文化。宣傳板分三部分：一是她們一家到中國北京長城、故宮和台灣陽明山、日月潭旅遊所拍攝的照片；二是受全世界喜愛，圈粉無數的中國國寶熊貓蠢萌可愛的照片；三是丹尼在家和學校的生活照。我們按學校規定，在文化節前一天送到學校。

上午九點整，盛裝打扮的兩百多個師生和一百多個家長，興高采烈匯聚而來，有的手揮美國、英國、法國等小國旗；有的身穿本族裔的服裝，有的手捧鮮花、頭戴花環，成為美國多元文化的象徵。大家集中在學校的操場上，當校長宣布文化節開始，全體肅立，伴隨著美國國歌，星條旗冉冉升起，然後是印度 橙白綠三色的國旗緩緩升起。我問凱侖，為什麼要升印度國旗？她說，這所小學是印度裔美國人辦的，每年文化節除了必升美國國旗外，大都會升辦校族裔的國旗，旨在培養學生對學校的認知和感情。

九點三十分，文藝演出開始，負責報幕的是丹尼和麗莎，他倆落落大方登場。第一個節目是「讓我們手拉手」，身穿民族服飾的一群孩子手拉手，用舞蹈的形式，呈現世界人民大團結的絢麗畫面。第二個是「勞動最光榮」，身穿宇航服、消防服、工人服等六個小演員，或推或扛著各自的道具魚貫登場，載歌載舞。

正進入換牙期的七歲女孩愛莎，用稚嫩的童聲演唱 「雨兒雨兒快走開」（Rain rain go away）， 雖然滿嘴漏風，但卻一臉陶醉，說不定將來是個出色的歌唱家。

演出結束後，我們走向展廳，沿路掛有美國歷任總統、科學家和傑出人物的畫像和說明，把人們帶進歷史和科學的長廊。

中午，在大草坪上，大家在十多把彩色遮陽傘下共進午餐。

全部餐飲的費用、準備均由家長負責，大多都是富有本民族特色的食品，如印度的馬沙拉薄餅、法國的反烤蘋果塔、義大利 的方形比薩，我最喜歡的鳳梨酥也在其中，彷彿走進世界美食品嘗會。

文化節尚未結束，學生們就已設想來年的文化節，有的說要做一個機器人，煮飯做菜，承包明年文化節的餐飲製作；有的說要給無人駕駛汽車再添機翼船槳，海陸空三棲，他們的想像力超乎我的想像。

沒想到，輕鬆愉快的文化節，激發了孩子們的上進心和豐富的想像力。

偉大的科學家愛因斯坦說過：「想像力是創新活動的心理基礎。」研究發現，想像力和創造力的黃金年齡段是在二到十二歲，如果你和你的孩子有機會參加小學文化節，可千萬別錯過。