每年五月兒子生日那天，一早他會去舊金山 買幾盒迪納摩(Dynamo Donut & Coffee)的甜甜圈回來，讓他的表姊、表弟兩家人分享，也留下一盒讓我們品嘗，每年樂此不疲。

記得還沒退休 前，每當周六加班時，總會在上班途中特地下車去買一、兩盒的甜甜圈，帶去公司給員工休息時間吃，再倒一杯咖啡 或熱茶啜飲，讓員工享受一下生活中難得的小確幸。

為了買甜甜圈，有一次特地到公司附近去找，邊聽音樂邊開車，猛抬頭看路標，才知道迷路開過頭了，幸好周六人少。後來有次去裱字時，發現隔壁 就有一家甜甜圈店，大喜過望，原來離我家不遠，以後可以順路先買了帶去公司。每次老闆都會附送幾個甜甜圈洞（Doughnut Hole），一個一小口，不知不覺吃了四、五個。

我不是特別愛吃甜甜圈的人，退休後就沒再買過甜甜圈。有次兒子從公司帶回一個有培根口味的甜甜圈給我，特別好吃。想知道什麼地方可以買到？兒子說：在舊金山。一聽這麼遠，就打消了念頭，但它甜中帶鹹的美味仍讓我念念不忘。

美國人喜歡吃甜食，尤其鬆軟外脆的甜甜圈，更受大人和小孩的喜愛，全天候開放的甜甜圈店到處可見，美國大概是全球消費甜甜圈最多的國家。

鄧肯甜甜圈(Dunkin's Donuts)是早期美國人家喻戶曉的甜甜圈店，外脆內鬆軟，一般人都享受得起的平民化甜品；而迪納摩甜甜圈(Dynamo Donut & Coffee)位於舊金山，走新潮流行的高級路線，要價比一般甜甜圈貴三倍，到底有什麼魔力讓大家慕名而來？高檔的原料、較少見的口味，有二十四種口味每天輪流變換，是奇俏的熱賣甜品，其中以楓釉培根蘋果(Maple Glazed Bacon Apple)甜中帶點鹹，加上脆脆的培根，最讓人回味，即使不愛甜甜圈的人也想吃。

甜甜圈種類多樣，口味不同，一般最常見的有長方形、中空環狀或扭花狀及密實的甜甜圈洞(Doughnut Hole)，表面裹上糖粉、糖霜或奶油、巧克力，光看外表繽紛多彩，令人垂涎，讓人忍不住想多買幾個。它的作法雖然簡單，但必須天未亮時就開工。我有位朋友頂下甜甜圈店，雖然有自動化機器，因受不了早起，而虧本賣掉。

在美國，有許多人以甜甜圈及咖啡作為早餐的主食，東方人不喜歡太甜膩的食物，偶爾當點心吃，可見甜甜圈對美國人的重要及普遍。

在第一次世界大戰時的美國，因戰爭導致物資缺乏，人心惶惶。當時芝加哥基督慈善組織「救世軍」裡的一群偉大女性，挺身而出贈送免費甜甜圈給為國打仗的士兵們，不僅暖了美國士兵的胃，也鼓舞了他們的士氣。後來救世軍在一九三八年創立了「全國甜甜圈日」（National Doughnut Day），藉此表彰這些女士在戰爭期間的貢獻。

因此每年六月的第一個星期五，就是一年一度的全國甜甜圈日，在這天，美國許多地方的甜甜圈店會提供限量免費或義賣甜甜圈的方式來籌募基金。別忘了去買幾個來吃，跟大家一起享用過甜甜圈的節日，小額捐款，做點善事。