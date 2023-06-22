小時候過端午節 ，母親每年都會包粽子。母親包粽子時，會在面前放兩個盆：一盆是浸過的糯米、一盆是洗淨的粽葉。母親則坐在一張小凳上，她首先用手抽一張粽葉，捏住兩端上下一扭做成一個三角形。然後再用青瓷調羹舀兩勺糯米放進粽葉，順勢用調羹的平底把米面壓實，接著用粽葉的剩餘部分蓋住米；最後母親會抽一條粽繩繞粽子幾圈打個結，一顆三角形的粽子就包好了。整個過程靈巧嫻熟，抽粽葉、盛糯米、綁粽繩，再把一條條粽繩編麻花串連起來，眨眼間十個一提的粽子就滿了籃。

煮粽子相對簡單，母親會在大鍋裡裝滿水，把一掛掛粽子放進鍋中，旁邊圍上一圈大蒜頭。蓋上鍋蓋點火起灶，大火水滾改文火。聽著咕嘟咕嘟的水響，看著鍋蓋邊緣冒出的熱氣，整個屋子便彌漫濃濃的粽香。

媽媽的粽子是鹼水粽，煮熟剝開個個金黃透明。放小瓷碟裡滾著白砂糖，從粽尖開始，蘸一層白糖，咬一口，不知不覺粽子最後一角便入了口。記得年幼的我總是嘴角掛著糖粒，剛吃完一顆，定會忙不迭再去撚起另一顆。

這時，爸爸會從屋角的櫃子裡，拿出裝有雄黃酒的細口瓶，用筷子點一滴雄黃酒在我的額頭，據說這樣整個夏天我都不會受到任何蚊蟲傷害了。吃完粽子，我在脖子上掛上姐姐用紅線編的網袋，網袋裡裝顆染成紅殼的雞蛋 ，然後跟哥哥一起出門，在巷弄裡和鄰居的小朋友們一起玩耍。小朋友們每人手中都會握著一粒剝了皮的蒜頭，不停地在手心搓著。因為大人們告訴我們：經過幾天的搓揉，等蒜頭由白色變成透明時，就會成為一粒靈丹妙藥，專治蚊叮蟲咬。

時光飛逝，童年美好的記憶，卻隨著時間的流逝變得更加清晰，猶如昨日。