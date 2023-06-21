又到六月端午時節，今年全球疫情 趨緩，絕大部分人脫下戴了三年的囗罩，逐漸恢復疫前日常生活，想起了過端午節 必有的粽子。從小在所有節日美食 中，最喜歡的就是粽子，各種口味甜鹹俱備。

年幼時家住台灣眷村，左鄰右舍媽媽們廚藝各顯神通，到了端午節，總有包粽子的能人；由於母親不諳此道，過節粽子都是鄰居送來或買來應景。那時，學校勞作老師會教做絲線繞纒硬紙摺成的小紙粽，鮮艷奪目的七彩配色，四、五個串在一起，掛在書包上，自覺人人都讚羨，這就是我們端午節孩童自製的最佳手工藝品，也是美好的回憶。

上世紀七○年代來美留學，市面上不容易買到現成的粽子，想吃就只能自己動手，還要到特別的中國超市才能買到乾棕葉、糯米和其他餡料，那時資訊遠不如現今發達，來往的友人又很少有會包粽子的，偶爾在中文報上看到有關包粽子的文章，如獲至寶，趕緊剪下收藏，半憑想像開始第一次包粽子，還出過很多笑話。

記得當時為傳揚固有中國文化，端午節當天請了外國友人來吃自己包的粽子，試做最簡單的豆沙粽。買了豆沙罐頭、泡好粽葉和糯米，首先要將稀泥般的豆沙包在米中央，再用葉子包好，用棉線綁緊實就是一大考驗，好不容易包好下水煮時又散開了幾個，碩果僅存的留給客人吃，哪知陷入豆沙中的米粒全都煮不熟，根本不能吃，真是丟人丟到家了，多年後還是友人的笑談。

為何米夾在豆沙中會煮不熟呢？尋思多時終於找到答案，原來不含油的豆沙會吸收水分，米粒要煮成飯也需要足夠的水才能熟，於是想出辦法來解決問題，經過幾次實驗終於成功。方法是前一晚，先把豆沙一匙一匙在蠟紙上排好，再淋上沙拉油，放到冷凍箱過夜，第二天包粽時，油裹著凍硬的豆沙粒，不會搶走米粒需要的水分，也更容易包在粽子裡。包成了甜的豆沙粽，鹹的肉粽就用現成的紅燒肉完成，慢慢地又學到甜的用圓糯米、鹹的用長糯米，並在泡米時加些醬油更有味。

經驗一多，包粽手法漸熟練，不到一分鐘就能包好一個，花樣就更多了，紅薯、紅棗、紅豆、綠豆、板粟、冬菇、蝦米、香腸、臘肉等等紛紛入粽，不同的搭配、不同的口味，自己喜歡的口味自己調適，最新的嘗試是用近年來被評為最健康的水果藍莓，隨意加些糖，煮好的粽子略帶漂亮的紫色，口味清爽，對自己的創作甚為得意。

疫情前端午節，曾在家中招待二十多位客人舉行別開生面的粽子宴，準備了七種不同口味的甜鹹粽子，每種分別放在大碗中，每碗加紙牌說明是何種內餡，一字排開陳列，各人自取喜歡的享用。好久沒有如此盛大的場面了，趁著還有體力和興致，又是重溫好時光的機會了，一個星期接連幾天，包了各種口味上百粒粽子，分門別類存在冷凍箱中，邀請親朋好友一起來共度疫後首次的端午佳節。