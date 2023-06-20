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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

喜愛坐火車

柯華

駕車行駛到一鐵道口，趕上一輛拉著數十節集裝箱的火車通過；停靠在道口欄杆外，思緒被一節節奔馳駛過的車廂拉長。過往歲月喜愛乘坐旅客列車之往事，隨之徐徐重現腦際。

記憶最初的旅客列車是在懵懂的童年。六歲那年春節前夕，父親帶我一人回遼西老家過年，未成想，開往省城中轉站的列車竟是一列悶罐車。置身無大窗、靠兩個燈泡照明的車廂，既讓我深感憋悶，又清晰聽聞了震耳欲聾的火車頭鳴笛及車輪撞擊聲。在省城中轉站換上綠皮車廂列車後，頓感車廂明亮，視野開闊，伏在車窗吧台向外觀瞧了幾小時。

綠皮火車從此刻入記憶，適逢春節臨近，我便熱切盼望父親帶我回老家，再過乘旅客列車之癮。然而，城市小家生活貧困，經濟拮据，一次次熄滅了父親回老家意願。我只好將鍾愛旅客列車的情懷，寄予居家附近的大官屯火車站，與幾個小夥伴兒爬上橫跨車站上方的簡陋棧橋，觀瞧來往進出車站的綠皮火車。

鍾愛火車，讓我在青春叛逆期，曾獨自一人乘上綠皮火車跑回遼西老家，與祖母、老叔、老嬸及堂妹共同生活了兩個月。隨後時光，伴著頻繁乘坐旅客列車到省城辦事或外埠出差，心緒逐漸有了飛躍，感覺坐短途列車不過癮，進而一次次萌生尋機乘坐長途列車心願。

機會來了。一九九二年盛夏，藉工作之便，隨教育系統先進工作者前往天府之國成都觀光遊玩，不僅乘上長途列車，而且竟坐上了電影「第十二次特快列車」當中排名前面的北京至成都第七次特快！雙內燃機車頭牽引、一天兩夜三十二小時的漫長旅程，既讓我過足乘坐長途列車之癮，也從中品嘗了坐硬板座的痛苦與受罪。

儘管如此，我對乘坐旅客列車依舊情有獨鍾。二○一五年金秋十月，美國駐廣州領事館發來通知：要我與妻子到領事館辦理簽證手續。我當即與妻子商定：乘坐火車前往。親朋好友聞聽紛紛勸說：「現在飛機票與長途火車價格相差無幾，坐飛機當天就能到，坐火車得要一天兩夜！ 」但我們執意不改初衷，歡欣地走進旅客列車臥鋪車廂，體驗了橫跨六省、一個城市停一站，全程二十九小時的漫長旅途，循序漸進從落葉繽紛的大東北，來到秀美如畫的南國羊城。

在領事館辦完簽證，饒有興趣地坐上當地旅遊大巴，到大陸改革開放窗口城市深圳、珠海遊玩了兩天，之後再度攜著愉悅心緒，乘上旅客列車返回東北家鄉。

旅美後沒坐過旅客列車，其因是出行既有快捷的飛機、更有便利的自駕車，還因小家坐落地段偏遠，平日難以看到旅客列車，因而常常思憶起昔日鐘愛乘坐旅客列車之往事。

簽證 自駕車 北京

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