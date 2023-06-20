新家坐落在小山坡上，站在寬敞的陽台上，第一次體會到房屋居於坡上的感覺，如同住在一個樹屋裡。剎那間我們的視野在樹尖上展開，時常可以看到一兩隻白頭鷹翺翔在眼前，還有那些歡舞在枝頭上、色彩斑斕的小鳥小雀們。透過那些高聳松樹的間隙，可以窺見赫德海道和漂浮在海道上的浮橋，雖不能看到浮橋的全體景致，仍然可以欣賞到橋的壯觀、藍藍的海水和綿延的山脈。

現今全世界僅有二十座浮橋，四座位於華盛頓州 ，其中之一就是我們面前的赫德海道浮橋（Hood Canal Bridge）。一○四高速公路通過浮橋，跨越普傑特海灣裡的赫德海道（Hood Canal of Puget Sound），將凱特 塞普和奧林匹克（Kitsap & Olympic）山脈連接起來。它是世界上最長的海水浮橋，也是世界第三長的浮橋，全長七千八百六十九英尺，於一九六一年開通，一九七九年由於狂風橋被吹毀沉沒，一九八二年重建運營至今。

我家位於浮橋的東面，整天可見車輛穿梭於浮橋之上，面向西方觀看浮橋，灰白色的橋體躺浮在蔚藍色的海道上，背景是巍峨的奧林匹克山脈，白皚皚的積雪覆蓋峰頂。日出將山體渲染成金黃色，白濛濛的霧氣橫跨山腰，橋體便成一條亮麗的白線畫於藍色的海水之上。傍晚時分，天空中淡粉色、鮮紅色、暗紫色的晚霞變化多端，在墨綠色的山體襯托下，格外絢麗。

與我們鄰接的區域是印第安人的保留區小波士頓 （little Boston），在浮橋建立之前，當地的印第安人划船過海到對面的木材加工廠工作，獲得免費的木材蓋建住房。我們出門遛狗時，常常與他們打招呼交談，若沒有事先知曉他們的身分，絕對看不出來他們是印第安人，他們說著同樣的語言、穿著同樣的服裝、開著同樣的車、有著同樣的髮飾，但談論的內容都是有關他們的族群、他們的等級層次和海水捕魚的經驗。

晚間途經他們的集會會廳（Longhouse），是由粗壯的原木搭建起來，房頂是棚頂式的，高高翹起的寬敞正面，裝飾著整齊排列的通頂玻璃窗，兩對人字形原木支撐在大門前，對開的大門上繪製了老鷹、鯨魚、鳥獸們。斯可拉拉姆（S'Klallam）圖騰更是顯示著他們的威嚴，圖案聯合在一起顯示著：老鷹是自由的，牠體魄健壯，牠是靜默的，與大地合為一體。雖然如今他們已是一個極小的團體，但是他們仍然承繼著強壯的歷史和神聖的靈魂。

向西通過浮橋，右轉彎就到達天堂海邊公園，在低海潮時，人們可以在布滿石礫的海邊挖掘蛤蜊。我們看到一種非常奇特的巨型海蝸牛，牠有個好聽的名字：月亮蝸牛，蝸牛殼的中間有一個尖尖圓圓的黑點，在白色的殼圈中，如同一顆凝視的眼睛正觀視著來往的人們。牠們孵蛋的殼更是奇特，像一個個破損的小輪胎，散落在滿地的綠色海藻之上，灰白色的圈圈到處都是。一個忙碌的女孩子，找來了三隻海蝸牛，將牠們擺在岩石上，裝飾一些海藻，站在前面不停地拍照，她說要做一個關於海蝸牛的視頻。

繼續前行，前方出現一個私人小島，隱隱可見島主人的豪宅靜臥在茂密的叢林之中。小島與海灘之間的水域清澈寧靜，桔紅色的橡皮船在靜靜的海水上悠閒地划行，細細的漣漪在平靜水面上伸展而去。

隔岸觀望對面，略可見山上的房屋，仰面蔚藍的天空，白雲飄飄，盡享著由浮橋連接在一起的平靜安詳的家園。