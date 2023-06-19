有個人，他賦予我孩子的生命，在孩子們的成長過程中，他是孩子的天，他領著孩子的手，慢慢走，直到有一天鬆開手，讓孩子自由飛翔。

孩子累了，依然有家，因為爸在媽在。孩子床上有一個小枕頭，上面印著一句話，當年為了鼓勵孩子，我買下了這個枕頭：「孩子，不管你們長得有多高，父親是你們的楷模。」以此提醒孩子要愛自己的父親。

父愛是不張揚的，孩子的父親默默地付出，美麗的家園處處有他的心血。為了我和孩子能有安定居所，他奔波勞碌，有時廢寢忘食，頂著工作的壓力，帶回他每天的工作所得。有時候他早出晚歸，回家一頓晚餐，睡一覺，醒來後又出門，忙著第二天的工作。

在漫漫人生路上，父親是微笑的泉源、幸福的支柱，日復日，年復年，孩子們終於長大了，他們遠走高飛去外地求學，並在外地安家落戶。而父親依然守護著這個家園，直到頭髮白了、眼花了、背駝了。或許有一天他會步履蹣跚，手拄拐杖，在黃昏時分、夕陽餘暉裡，他依然在照顧著我、他的妻，他與我彼此攜手，一同守護著家園和孩子成長時的記憶。

家是力量的泉源，是愛的凝聚。行動勝於言語，不在乎每年收到孩子多少禮物，而在乎的是孩子感謝父親的心；感恩的心更要在孩子成長的過程中教會他們，所以每年在父親節即將到來之際，我這個做媽媽的會提醒孩子，在父親節要給爸爸一份愛：一個笑容、一份早餐、一句問候。

做我家孩子的爸還是有福的，孩子們在父親節遠程訂貨，給父親送來了美酒佳餚。記得有一年大兒子給他父親寄來一款運動照相機，之後他的父親上天、下海、爬山、跑步，這玩意兒往頭上一戴，三百六十度全方位，動態拍攝，拍出驚艷。

小女兒更可愛，記得她上高中的時候，剛掙了點小錢，便神氣地要請爸爸吃火鍋，還在朋友圈裡到處曬她要請「my old man」去吃火鍋了，而孩子的這位老爸很搞笑，彷彿沒吃過火鍋似的，大驚小怪地讚美女兒帶來的喜感。女兒還買了甜點，結帳等候時，女兒陪父親玩桌上的抽積木遊戲，最後積木在「老人家」的手下轟然倒塌，看到父女倆的開心，我也揚起了笑容。

小女兒付了帳，那是她打工掙來的第一份錢：教一位小孩小提琴。雖然她掙的錢遠不如我付出去的學費，但孩子成長過程中那分歷練卻是無價之寶，尤其是她懂得了回報父愛的那份感恩之心。

那一年的父親節，她寫了一張卡片，「父親，感恩你讓我成為今日的我：堅強、自信、勇氣，能笑對人生。」