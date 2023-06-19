益智節目「險境」（Jeopardy）於五月份舉辦首次「大師賽」，來自多倫多的年輕女將馬苔雅（Mattea）最終斬獲亞軍。她在半決賽的訪談中，動情地回憶剛去世的父親長期向她灌輸各種知識，使她終能傲立賽台之上。女「智多星」對慈父的無限緬懷，深深打動節目主持人和在場觀眾，也使我這屏幕前的旁觀者心生共鳴。

我也有一位充滿愛心又能循循善誘的老爸，他不僅生我養我，而且望子成龍，在我尚為幼童時就恨不得把他所積全部經驗和知識嫡傳予我，誠為我最早和最親近的啟蒙師，給我的人生帶來無可估量影響。

我可憐的父親實為遺腹子，從未得見生父，亦即我的祖父，這或許是他克盡父責和布施父愛的動力。父親聰慧勤奮、刻苦好學，深得私塾老師讚許。為減輕家庭負擔，他從小來到上海一家老字號南貨店當學徒，靠自身努力逐步升為帳房先生；之後他得遇去會計專科學校讀書機會，成為上海煤炭供應公司的資深會計。

儘管父親的經歷和職業看似與文學藝術無多關聯，他卻傾心博大精深的中國文化和文學，小小的書架上擺滿唐詩、宋詞和「史記」等一應書籍。我印象最深的是他那本厚厚的精裝本「古文觀止」，由於經常搜索翻閱，封面的絨布絲線都已散開飄垂。

父親沒有讀過中文系，卻喜歡研究中文字句和語法，還愛玩文字遊戲，從中探得奧妙，獲取愉悅。我記得他多次向年幼的我講述三國時期名士楊修的聰明絕頂，一眼就看懂了曹娥碑後所題「黃絹、幼婦、外孫、虀臼」八字所藏「絕妙好辭」四字。父親耐心地幫我拆解這八個字，從而探取隱匿其後的四字真諦，幫我上了一堂說文解字課；父親接著講到楊修怎樣從曹操留下的盤中雞肋，揣摩到後者無心戀棧又不願袒露的真實意圖，最終為曹操所不容而遭滅頂之災，自此我每每吃到雞肉總會不自覺地聯想到楊修與曹操。

父親對文字的鑽研和喜愛一直延續到他老年時光，他來美探親後，長期與我們住一起。有一年我在留學生 的春節聯歡會上看到一個燈謎，謎面是「鑿壁借光」，打三國人名。我開啟腦筋後撕下謎面，換到個一美元的金幣為獎。回家後我把這燈謎轉告父親，讓他也活動一下大腦，父親略加思索，就給出孔明的答案，還不停誇讚這燈謎出得有意思，追問我有沒有其他有趣謎語，顯然意猶未足。

父親常抑揚頓挫地吟詠唐詩和宋詞，也鼓勵我們背誦如「窗前明月光」等易記好背的古詩。每逢家有喜慶，他都會苦思冥想地創作些七律之類古體詩，比如為母親祝壽、為我考取研究生誌喜，幫我們大家留下獨特的歡快記憶。我結婚時，父親絞盡腦汁地撰寫了一副對聯，巧妙地把我和妻子的名字分別嵌入上下聯，又用他飄逸的毛筆字落於紙面，成為我至今完好保存的珍貴紀念。

應了有其父必有其子的說法，我毫無懸念地愛上讀書和文學藝術，經常連續看書數小時而不輟，以至到小學高年級時就發現視力衰退。父親知情後幾次三番敦促我去配眼鏡，說是延誤了只會日益加深。

等我考上中學，父親再不肯拖延，帶我去配了我人生第一副眼鏡。

那晚父親還步行送我去搭車返校，關照我只管盡心讀書向上。車子起步後，我望著父親削瘦的身形，不禁想起散文大師朱自清的名作「背影」，眼淚不聽話地掉落下來。