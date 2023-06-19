從小到大，父親在我的印象中是不苟言笑，對我管教非常嚴格。為了增加收入，父親白天上班工作，晚上還兼差，所以平時不常見到父親，很少和父親一起吃飯。

周末父親在家時，我都躲得遠遠的，最好不要被他看到，免得被抓去問學校的功課如何、考試成績好不好？那時候與父親的關係像是隔了一座山，無法溝通。

聽母親說，父親年輕的時候在學校成績特別優秀，所以他很注重我的學業；可是我偏偏不爭氣，大專聯考名落孫山。記得收到大專聯考成績單的那天，像是世界末日，不僅無顏見江東父老，更怕父親的一頓責罵。沒想到，父親看到成績單，沒有大聲地說一句話，只平靜地說，周末要跟我談一談，要我自己先想想將來計畫做什麼；我冷靜地思考幾天，將自己的目標寫下來，說給父親聽。

從那次經驗，我發現父親不是我想像中那樣嚴厲，我也學會了怎樣規畫自己的時間和生活目標；一年後考上大學，沒有辜負父母親的期望。

上大學新生報到日，父親堅持要陪我北上，因為這是我第一次出遠門，開始自己獨立生活。父親和我買了兩張普通車票，晚上十點搭上火車。車廂裡人擠人，汗水味很重，行李架上已塞滿了行李，我們一手握著扶桿、另一手扶著行李，隨著車子一晃一晃地前行。

車子到了台南，下車的旅客較多，終於等到了一個機會，父親堅持要我坐著，怕我太累，我拗不過，就坐下來，半睡半醒坐到終站。父親是如何熬過那整夜的「站著睡」，我不敢想像，也不敢問。

拎著笨重的皮箱，搭上市區公車到學校報到，已經是早上九點了。整夜沒有睡眠的父親帶著我馬不停蹄地辦事，註冊、選課、郵局開帳戶、搬入新生宿舍……，一切安頓妥當已是下午三點了。稍微休息後，父親想逛逛校園，看看學校的環境；校園人來人往，大家都忙進忙出，這時我才發現，我與父親之間是如此親近，那座山早已消失。

父親話不多，告訴我在外的生活行事為人的原則，一個成熟長大的人應該具備的特質，最後叮嚀，大學不是「由你玩四年」，而是充實自己的黃金時期。我默默聽著，每一句話都牢記在心。

晚上我們去學生餐廳吃飯，父親特別多點了一份，怕我吃不飽。忙碌了一天，加上昨晚沒有睡眠，父親的兩眼乾癟無神，布滿血絲；我第一次感到父親是如此愛我。

夕陽西下，夜色朦朧，父親要去火車站趕夜車回家。我說，為什麼不在這過一夜，休息一下，明天早上再搭車回去？父親微笑著說，明天還要上班，只請了一天的假。

走在校園後門口的斜坡路上，父親一蹶一蹶地走在前面，用手拖住小腹，我知道他的疝氣老毛病又發作了，每次太勞累時就會有這現象。我問父親要不要休息一下再去火車站？父親說，沒問題的，別擔心。

沿著斜坡路的路邊，一前一後慢慢前行，望著父親的背影，涙水不禁濕透兩頰。在昏暗的路燈下，公車站牌邊，我第一次擁抱了父親，在他耳邊輕輕說「謝謝爸爸」。望著公車漸漸消失在暗夜中，我由衷祈禱父親可以坐著回家。

父親第二次來學校，是參加我的畢業典禮，我以全班第一名的成績獻給他做畢業禮物。父親笑了，是我從小到大未曾見過的笑容，他拍拍我的肩，給了我一個擁抱。