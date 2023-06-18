植物中兼有寒門和碧玉之美譽的畢竟不多，可見中國人對蒲公英的另眼相待。(作者提供)

今年，猶他的冬天格外長，清明後還接連下了幾場雪。當春時，東風既不與花草便，更不遣柳條青，只有白雪鋪滿地。直到穀雨後，再也憋不住的生命爭相綻放，柳枝初綠、梨花淺白、櫻花粉紅，賞心悅目。院裡枯萎一冬的草坪嫩芽萌生，剛待全綠時，摻雜其中的蒲公英開花了，搶眼的黃色，給千篇一律的青青草色帶來不同的生機，也給種草坪的人帶來煩惱。

我和那些把自家草坪打理得不帶一點雜色的人一樣，總把不需要的東西消滅在萌芽狀態。我們的草坪要鏟除最多的是蒲公英，但年年鏟除，年年不盡。漸漸地生出感慨來，小小的蒲公英沒有牡丹的真國色，沒有玫瑰的次第美，也沒有丹桂的十里香，可它憑藉獨有的「翅膀」，帶著自己後代隨風飛翔，靠著頑強的毅力開遍世界。

想到這些，我竟動了惻隱之心，在遠離草坪的後院留下幾株蒲公英，冬不為它保暖，夏不給它澆水，本意由它自生自滅，不料它們越活越強勁，第二年小株變大株，第三年竟花開一大片。細看蒲公英花朵，數不清的黃色小花瓣層層疊疊，每一朵都帶著皇家 的貴氣，可它青青的葉子始終趴在地上，一副與世無爭的樣子。難怪有人為它作詩讚美道：「嫩綠芊芊心雅嫻，寒門碧玉勝嬋娟。」

蒲公英還是價值極高的中藥材，被譽為「藥草皇后」，據《本草綱目》記載，蒲公英可清熱毒、化食毒。我向來不排斥中醫藥，有次喉嚨腫痛，一位當中醫的朋友推薦喝些蒲公英茶，果然有效。有位朋友生孩子後得了乳癰，她那位來自農村的婆婆讓她喝蒲公英茶，還將蒲公英搗爛給她外敷，竟然真的好了。她婆婆說，在鄉下，蒲公英可是寶貝呢，即使不是為治病，挖來當野菜吃，營養也很豐富。我的一位朋友聽說這裡的蒲公英無人問津，連嘆可惜。

蒲公英又叫婆婆丁，再認真地查一下，才發現它的別名竟然有一大串：尿床草、金簪草、黃花苗、狗乳草、奶汁草、殘飛墜、黃狗頭、卜地蜈蚣、鬼燈籠、羊奶奶草、雙英卜地、黃花草、古古丁、茅蘿卜、黃花三七等等，不一而足。看這些鄉土氣息濃厚的名字，便可以知道它的生長範圍有多廣，也明白它出身貧寒並非虛傳，但這些不同的名字卻屢屢出現在古今各地的中藥典籍中。植物中兼有寒門和碧玉之美譽的畢竟不多，可見中國人對蒲公英的另眼相待。

每當看到人們將蒲公英鏟除，當垃圾一樣丟掉，不免惋惜。帶著矛盾的心理，嘆它緣何長在既無地利也無人和的地方？遺憾的是，我空有憐憫之意，也是徒勞無益。