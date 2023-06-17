小時候曾經看外公西裝筆挺，穿上皮鞋的時候都要拿出一個鞋拔，插入鞋中，才能把皮鞋穿進去，那個時候十分好奇，鞋穿進去就好了，為何需要鞋拔？

有一次去百貨公司，看上一雙長靴子，那雙靴子沒有拉鏈，為了要將自己的腳放入長靴，銷售員特別拿了一個長長的鞋拔給我，靴子十分好看，可是穿進去挺辛苦的，如果沒有用這個長長的鞋拔，似乎這鞋子就穿不了，於是我買了這雙長靴，也順便把這長鞋拔買回家了。

這個長長的鞋拔，除了穿這一雙長靴的時候需要用，似乎就沒有再用過，所以大部分的時間都放置在車庫。一直到最近開始打匹克球，朋友說，一定要買一雙百分之百合腳的球鞋，這樣打球時才不易摔跤。於是特別去買了一雙匹克球鞋，完全貼面、特別合腳。但合腳的缺點就是穿進去時十分困難，每次穿的時候拉呀拔的，弄得我滿身大汗、腰痠背痛。這時就想到了這個鞋拔，用了這根長鞋拔往腳後跟一插，連腰都不用彎，更不用拉扯腳就順勢推進去了。以前覺得無用的東西，現在卻是小兵立大功。

關於鞋拔的起源，現在已很難從歷史文獻記載中爬梳到清晰的蹤跡，但是在《金瓶梅》所說的「鞋拽靶兒」，正是「鞋拔」。東北有位專事蒐藏鞋拔子的民間「鞋拔子收藏家」，據稱，他從一九八五年至今已收藏了一千多支各式各樣的鞋拔子，金的、銀的、象牙的、駱駝骨的、瑪瑙的等，製作鞋拔子的材質五花八門。

現在除了家裡鞋櫃旁邊放一把，在車子裡面也會留一個，因為常常打球、爬山，需要換鞋的時候，有了它便輕鬆如意，不用站起蹲下弄個半天，和腳後跟拉扯不停，又急又氣，球友山友在旁看笑話。把鞋拔放入鞋後跟，只要踩一下，就可以輕易、快速地把鞋子穿好，避免雙手直接接觸鞋子，衛生、方便。

生活上的小工具，年輕的時候不覺得他有什麼了不起，現在用了稱心如意！女兒看我用鞋拔，眼珠子翻了又滾，心想大概和我以前見我外公穿鞋一樣的心情。