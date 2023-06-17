清晨，進入華盛頓州 首府奧林匹亞城（Olympia），來到國會大廈前，草坪上站著一位西裝革履，留著白色鬍鬚的清瘦的老人，他手持綠色的文件夾，微笑著來到我們面前，彬彬有禮地告訴我們他的名字是Bob，這天的參觀會帶給我們很多驚喜。

我們進入立法大樓（Legislative Building）寬敞的大廳裡，立即吸引我們目光的是高高拱頂上吊掛的巨形橢圓吊燈，它由鑄鐵框架組成，精巧的曲線勾畫出貴族氣質的花紋。微小圓形白燈泡，一圈圈點綴邊緣圍繞著吊燈的形體，散發出神祕而浪漫的氣氛。整個吊燈由鐵鏈垂掛於拱頂之下，圓形拱頂金色的線條和各種圖案交織在一起，描繪出極具美感的幾何畫面，營造出奢華而宏大的氣氛；遍布大廳的一個個小型的白蕊金色Rosette鏤空雕花，妝點出古雅韻律感。

大廳的正中央，是巨型的華盛頓州印章，在白色的大理石地板上金光燦燦。帶著精緻花紋的大理石牆壁上裝飾著古色古香的鑄鐵掛燈，將藝術與實用完美結合，烘托出一個富有歷史和文化內涵的場所。

學生和家長們散坐在光滑而清爽的大理石台階上，聽Bob介紹，他說：「你們知道為什麽國會大廈要建造得這樣富麗堂皇？目的就是要向來到這個州的人們炫耀他們的財富，讓人們相信州政府有能力提供富足而幸福的生活，能夠保證人們光明的未來。」

步入州長的辦公室，長方形的辦公桌擺放在房屋的正中央，皮革包裹的高背扶手椅排列在桌子兩旁，金色流蘇裝飾的深色絨簾從天花板直垂地面。Bob指著面前的一把高椅說，這就是州長的座椅，然後他講了一個故事：一個女中學生來到這裡參觀，州長正巧步入房間，與女孩握手問候。她驚喜萬分地告訴所有人，絕不會去洗州長握過的手。之後Bob得知，女孩在媽媽的強迫下洗了手，但是不要擔心，她已經把洗手的水永久保存起來。孩童們的心是那麼的真誠無瑕。

瀏覽過眾議院會廳和參議院 會廳，最後我們停在高級法院廳。Bob想在這裡安排一個模擬法院開庭的場面。首先學生們選出高級法官、辯護律師、當事人律師，然後是陪審團。孩子們爭先恐後地參與，一場擬真的法院審理過程於焉展開，在Bob的精心指導下，一切順利進行著，通過各種周密的法律程序，案件得以公正合理的解決。孩子們親身體驗法院的各種程序和政府工作如何在法律的制約下進行，也同時體驗到法律的尊嚴，在他們青春萌芽心靈開啟一個嶄新的門，讓他們可以從這裡看到自己的將來和努力的目標。

走出立法大樓，室外陽光明媚，綠草青青。我們聚集在羽翅勝利紀念碑（the winged victory Monument）前留影合照，這是為紀念第一次世界大戰中的勇士 們所建造的紀念台。台上的青銅雕像有十二英尺高，由士兵、水手、陸地戰士和展翅的紅十字護士組成。孩子和家長們簇擁在雕像下，滿懷著對他們的敬意，感受著英雄們的靈魂和不屈精神，同時展望著他們自己的未來。