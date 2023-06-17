在非牟利機構食物庫 (亦常被譯作食物銀行) 做了八年義工。該組織無償發放糧食給本市有需要的居民，所有雜貨食品本就免費，然而為求公平分配，各類別食品都有數量限制。

總是有非常少數的會員，在發放時趁義工不察，多取了超出配額數量的食品，裝入私人背包刻意夾帶。

我們做義工的，面對如是情況都不好用「偷」這個字來形容，而是指稱「多拿了」。既然是慈善機構，對此並不會以偷竊處理，都只能是好言請對方把東西繳回，然後就當沒事放行了。實在太過分的，食物庫也曾以拒絕服務該會員一周作為懲戒，在電腦資料庫內留有紀錄。屢勸不聽者，只能是「三振出局」，吊銷會員資格，因故被逐出的會員一年內不超過兩位數，是極少例外、卻令群體義工異常頭疼且帶來負能量的「奧客」。

總是有固定幾個面孔對這樣的捉放絲毫不感羞恥或有何不妥；反正沒被抓到就是賺到，抓到頂多繳回那份多拿的，根本沒損失，更不會被扭送法辦。於是有恃無恐、愈發囂張，被抓甚至惱羞成怒，對義工大呼小叫，態度惡劣。這其中不乏華人 ，且每回犯事都以英語不懂為藉口，有人真不懂，有人是真假裝，即使我們每次都想辦法找人翻譯溝通，甚至有時我在家裡也會突然接到請求翻譯的電話，竟還有明明懂普通話的粵語人士故意裝傻耍潑皮。我更曾遭同胞回頂：「既然妳說多拿了，我還回去總可以了唄！」

遇到這情況，心裡總會莫名感慨，先前的原諒與尊重顯然是做錯了。說到底，食物庫的經營方式存在了慣壞與姑息養奸的漏洞，對有些人來說，免費的東西一旦索取習慣了，只當是理所當然，甚至得寸進尺，慣性地多取純粹只是為了倒賣。

有幾位華人會員，把從食物庫取回的特定食品，跟著自家種的菜拿到華埠 大街上去賣錢。最常見的是乾糧及罐頭。由於這些品牌都是專門跟食物庫合作的廠商，一般雜貨店看不到，因此很容易辨識。此番行徑實屬非法，尤其是倒賣了美國農業部發給全國食物庫來發放的那類糧食，真要認真追究起來，應歸聯邦犯罪。這對於食物庫的信譽也會折損，身為華人義工為此事幫忙翻譯勸導，備感丟臉。

同樣接受救濟，這頭分明有人家裡糧食仍不夠吃，那頭卻囤積了拿去換現金，情何以堪？食物庫若不出面勸阻取締，對所有守法會員不好交代；而一旦真的嚴厲取締，又有人會說食物都給出去了還管人家怎麼處理？濟貧組織怎還去欺負窮人？所以，無論對這些行為採取激進或消極的手段，都會陷入兩難。

食物庫終究仍為了幾顆老鼠屎改變規則，一旦發現私藏夾帶，直接出局。濟貧照理不應該挑人品，更不該懷著防賊的前提去服務，然而有些人的心態與作風實在沒辦法打心底尊重，不尊重美意者根本就不配接受美意。日前就有一位被吊銷會員的老華僑不滿我的翻譯解釋，轉而怒指食物庫的美籍華裔 副理仗勢欺人，幫著洋人欺負她一個英語不好的移民老人家。此人明明就是多取倒賣罵義工樣樣都來，甚至還被發現也是其他郡縣食物庫登記在案的會員，到處「上貨」行之有年，幫了這樣一個人到頭來落得被指責「仗勢欺人」？啊！我終於見識到了，仗著「弱勢」欺人的威力有多麼令人無語。